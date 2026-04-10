Indignación y polémica por fiesta en la cárcel de Itagüí: Mañanas Blu, viernes, 10 de abril 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 10 de abril de 2026:



Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia , habló de la fiesta en la cárcel de Itagüí.

, habló de la fiesta en la cárcel de Itagüí. Andrés Tobón, concejal de Medellín , se refirió de la fiesta en cárcel de Itagüí.

, se refirió de la fiesta en cárcel de Itagüí. Andrés Velasco, presidente de Asofondos , abordó sobre la orden del Gobierno a los Fondos Privados de Pensiones de reducir sus inversiones en el exterior a un máximo de 30% en los próximos 5 años.

, abordó sobre la orden del Gobierno a los Fondos Privados de Pensiones de reducir sus inversiones en el exterior a un máximo de 30% en los próximos 5 años. Marcio Melgosa, procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública , se refirió de los problemas en el trámite de pasaportes.

, se refirió de los problemas en el trámite de pasaportes. Juvenal Díaz, gobernador de Santander, habló de las protestas por el aumento del avalúo catastral.

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