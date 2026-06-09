Polémica por señalamientos de presunta compra de votos: Mañanas Blu, martes 9 de junio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 9 de junio de 2026:



Carlos Caicedo, excandidato presidencial, habló sobre las nuevas denuncias hechas por el candidato presidencial Abelardo De La Espriella de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio , en las que señala una presunta estrategia de compra de votos en la región Caribe.

, en las que señala una presunta estrategia de compra de votos en la región Caribe. Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras , se refirió sobre las denuncias de Abelardo De La Espriella por una presunta compra de votos en la región Caribe.

, se refirió sobre las denuncias de Abelardo De La Espriella por una presunta compra de votos en la región Caribe. Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Atlántico, abordó sobre las denuncias de Abelardo De La Espriella sobre una presunta compra de votos en el Caribe.

Pedro Acuña, integrante de la campaña de Iván Cepeda en Valledupar , se pronunció sobre los señalamientos de Abelardo De La Espriella por una presunta compra de votos en el Caribe.

, se pronunció sobre los señalamientos de Abelardo De La Espriella por una presunta compra de votos en el Caribe. Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial, explicó sobre cómo avanzan las investigaciones al cumplirse un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Gustavo Bolívar, coordinador de campaña de Territorio Nacional , habló sobre el momento que vive la campaña de Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial.

, habló sobre el momento que vive la campaña de Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial. Karla Niño, esposa del periodista Cristian Herrera, se refirió sobre el asesinato de su esposo.

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