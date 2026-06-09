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Polémica por señalamientos de presunta compra de votos: Mañanas Blu, martes 9 de junio 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 9 de junio de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Néstor-Morales-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de jun, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 9 de junio de 2026:

  • Carlos Caicedo, excandidato presidencial, habló sobre las nuevas denuncias hechas por el candidato presidencial Abelardo De La Espriella de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio, en las que señala una presunta estrategia de compra de votos en la región Caribe.
  • Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, se refirió sobre las denuncias de Abelardo De La Espriella por una presunta compra de votos en la región Caribe.
  • Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Atlántico, abordó sobre las denuncias de Abelardo De La Espriella sobre una presunta compra de votos en el Caribe.
  • Pedro Acuña, integrante de la campaña de Iván Cepeda en Valledupar, se pronunció sobre los señalamientos de Abelardo De La Espriella por una presunta compra de votos en el Caribe.
  • Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial, explicó sobre cómo avanzan las investigaciones al cumplirse un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay.
  • Gustavo Bolívar, coordinador de campaña de Territorio Nacional, habló sobre el momento que vive la campaña de Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial.
  • Karla Niño, esposa del periodista Cristian Herrera, se refirió sobre el asesinato de su esposo.

Escuche el programa completo aquí:

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