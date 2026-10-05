¿Por qué Lula perdió votos en regiones que lo respaldaban?: Mañanas Blu, 5 de octubre de 2026

Actualizado: 5 de oct, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 5 de octubre de 2026:
- Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, aclaró que su recomendación de buscar cultivos diferentes al arroz fue sacada de contexto y estaba dirigida específicamente a productores de La Guajira, donde, según explicó, el cultivo está generando pérdidas por los bajos rendimientos y el alto consumo de agua. Señaló que el Gobierno busca impulsar alternativas como marañón, coco y palma, que pueden generar mayores ingresos por hectárea, y advirtió que el fenómeno de El Niño previsto para los próximos meses obligará a cuidar el recurso hídrico.
- Rafael Hernández, presidente de Fedearroz, respondió a los cuestionamientos del ministro y defendió el trabajo de la Federación, señalando que la cuota de fomento arrocero se destina a investigación y transferencia tecnológica y que la productividad pasó de unas 2,5 a 5,5 toneladas por hectárea. Explicó que el 70 % del arroz colombiano se cultiva en secano, principalmente en los Llanos Orientales, donde las condiciones son diferentes a las de los distritos de riego, y pidió convocar nuevamente el Consejo Nacional del Arroz para planificar áreas de siembra, producción, crédito e investigación.
- María Fernanda Cabal, exsenadora de la República, confirmó que será la primera militante del nuevo Partido Republicano, que busca participar en las elecciones regionales y que, según dijo, tiene como una de sus aspiraciones llegar a la Presidencia en 2030. Explicó que decidió construir su propio partido porque nunca recibió una invitación del movimiento de Abelardo De La Espriella y negó que su distanciamiento con él se haya producido por el supuesto episodio en una reunión con el embajador de Estados Unidos, calificando esa versión como un chisme.
- Dubán Chaves, alcalde de El Peñol, Nariño, entregó el balance del ataque con drones, ráfagas de fusil y granadas de mortero contra la estación de Policía y sectores residenciales del municipio. Señaló que alrededor de 15 viviendas resultaron afectadas y tres personas fueron reportadas como heridas, incluida una integrante de la fuerza pública, mientras varias familias tuvieron que refugiarse o abandonar temporalmente sus viviendas; además, indicó que las autoridades atribuyen preliminarmente el ataque a disidencias de las FARC.
- Edwin Rivera, gobernador indígena del resguardo de El Peñol, denunció que las comunidades indígenas llevan desde 2025 alertando sobre la presencia y avance de grupos armados en la zona y recordó que en diciembre sufrieron un desplazamiento masivo. Afirmó que su propia vivienda resultó afectada y que su hermana fue herida, mientras otros comuneros permanecen desplazados; además, cuestionó la respuesta estatal y aseguró que tanto los grupos ilegales como, según su denuncia, integrantes de la fuerza pública han ocupado viviendas para utilizarlas en medio de los combates.
- Marco Antonio Rocha, director de Transforma en Brasil, analizó el resultado de la primera vuelta presidencial y sostuvo que el escenario favorece a Flavio Bolsonaro, especialmente por sus resultados en São Paulo y Río de Janeiro y por la pérdida de votos de Lula en regiones donde tradicionalmente ha tenido mayor respaldo, como el Nordeste y parte del Norte. Explicó que el desafío para Lula no será únicamente atraer a los electores de otros candidatos, sino recuperar votantes que anteriormente lo apoyaron y ahora se inclinaron por Bolsonaro.
- Bruno De Conti, profesor del Instituto de Economía de la Universidad de Campinas, explicó el resultado electoral en Brasil a partir de factores sociales y políticos, entre ellos el peso de las iglesias evangélicas en la movilización de votantes de extrema derecha y un malestar adjudicado a la calidad del empleo. Señaló que, aunque Brasil registra actualmente una tasa de desempleo baja, existe una discusión sobre las condiciones laborales de muchas personas que trabajan a través de plataformas digitales, elementos que, a su juicio, ayudan a entender el respaldo obtenido por Flavio Bolsonaro.
- María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, cuestionó la audiencia reservada de Timochenko ante la JEP en 2019, correspondiente al macrocaso de secuestro, que duró seis horas y que, según su interpretación, tuvo un tono excesivamente cercano entre los magistrados y el excomandante de las FARC. Señaló que en esa audiencia se hicieron afirmaciones sobre el trato a los secuestrados que considera falsas y sostuvo que, desde las negociaciones de paz, las FARC tenían claro que no pagarían cárcel.
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