¿Por qué Lula perdió votos en regiones que lo respaldaban?: Mañanas Blu, 5 de octubre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 5 de octubre de 2026:



Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, aclaró que su recomendación de buscar cultivos diferentes al arroz fue sacada de contexto y estaba dirigida específicamente a productores de La Guajira , donde, según explicó, el cultivo está generando pérdidas por los bajos rendimientos y el alto consumo de agua. Señaló que el Gobierno busca impulsar alternativas como marañón, coco y palma, que pueden generar mayores ingresos por hectárea, y advirtió que el fenómeno de El Niño previsto para los próximos meses obligará a cuidar el recurso hídrico.

, donde, según explicó, el cultivo está generando pérdidas por los bajos rendimientos y el alto consumo de agua. Señaló que el Gobierno busca impulsar alternativas como marañón, coco y palma, que pueden generar mayores ingresos por hectárea, y advirtió que el fenómeno de El Niño previsto para los próximos meses obligará a cuidar el recurso hídrico. Rafael Hernández, presidente de Fedearroz, respondió a los cuestionamientos del ministro y defendió el trabajo de la Federación, señalando que la cuota de fomento arrocero se destina a investigación y transferencia tecnológica y que la productividad pasó de unas 2,5 a 5,5 toneladas por hectárea. Explicó que el 70 % del arroz colombiano se cultiva en secano, principalmente en los Llanos Orientales, donde las condiciones son diferentes a las de los distritos de riego, y pidió convocar nuevamente el Consejo Nacional del Arroz para planificar áreas de siembra, producción, crédito e investigación.

y que la productividad pasó de unas 2,5 a 5,5 toneladas por hectárea. Explicó que el 70 % del arroz colombiano se cultiva en secano, principalmente en los Llanos Orientales, donde las condiciones son diferentes a las de los distritos de riego, y pidió convocar nuevamente el Consejo Nacional del Arroz para planificar áreas de siembra, producción, crédito e investigación. María Fernanda Cabal, exsenadora de la República, confirmó que será la primera militante del nuevo Partido Republicano, que busca participar en las elecciones regionales y que, según dijo, tiene como una de sus aspiraciones llegar a la Presidencia en 2030 . Explicó que decidió construir su propio partido porque nunca recibió una invitación del movimiento de Abelardo De La Espriella y negó que su distanciamiento con él se haya producido por el supuesto episodio en una reunión con el embajador de Estados Unidos, calificando esa versión como un chisme.

. Explicó que decidió construir su propio partido porque nunca recibió una invitación del movimiento de Abelardo De La Espriella y negó que su distanciamiento con él se haya producido por el supuesto episodio en una reunión con el embajador de Estados Unidos, calificando esa versión como un chisme. Dubán Chaves, alcalde de El Peñol, Nariño, entregó el balance del ataque con drones, ráfagas de fusil y granadas de mortero contra la estación de Policía y sectores residenciales del municipio. Señaló que alrededor de 15 viviendas resultaron afectadas y tres personas fueron reportadas como heridas, incluida una integrante de la fuerza pública, mientras varias familias tuvieron que refugiarse o abandonar temporalmente sus viviendas; además, indicó que las autoridades atribuyen preliminarmente el ataque a disidencias de las FARC.

Señaló que alrededor de 15 viviendas resultaron afectadas y tres personas fueron reportadas como heridas, incluida una integrante de la fuerza pública, mientras varias familias tuvieron que refugiarse o abandonar temporalmente sus viviendas; además, indicó que las autoridades atribuyen preliminarmente el ataque a disidencias de las FARC. Edwin Rivera, gobernador indígena del resguardo de El Peñol, denunció que las comunidades indígenas llevan desde 2025 alertando sobre la presencia y avance de grupos armados en la zona y recordó que en diciembre sufrieron un desplazamiento masivo . Afirmó que su propia vivienda resultó afectada y que su hermana fue herida, mientras otros comuneros permanecen desplazados; además, cuestionó la respuesta estatal y aseguró que tanto los grupos ilegales como, según su denuncia, integrantes de la fuerza pública han ocupado viviendas para utilizarlas en medio de los combates.

. Afirmó que su propia vivienda resultó afectada y que su hermana fue herida, mientras otros comuneros permanecen desplazados; además, cuestionó la respuesta estatal y aseguró que tanto los grupos ilegales como, según su denuncia, integrantes de la fuerza pública han ocupado viviendas para utilizarlas en medio de los combates. Marco Antonio Rocha, director de Transforma en Brasil, analizó el resultado de la primera vuelta presidencial y sostuvo que el escenario favorece a Flavio Bolsonaro , especialmente por sus resultados en São Paulo y Río de Janeiro y por la pérdida de votos de Lula en regiones donde tradicionalmente ha tenido mayor respaldo, como el Nordeste y parte del Norte. Explicó que el desafío para Lula no será únicamente atraer a los electores de otros candidatos, sino recuperar votantes que anteriormente lo apoyaron y ahora se inclinaron por Bolsonaro.

, especialmente por sus resultados en São Paulo y Río de Janeiro y por la pérdida de votos de Lula en regiones donde tradicionalmente ha tenido mayor respaldo, como el Nordeste y parte del Norte. Explicó que el desafío para Lula no será únicamente atraer a los electores de otros candidatos, sino recuperar votantes que anteriormente lo apoyaron y ahora se inclinaron por Bolsonaro. Bruno De Conti, profesor del Instituto de Economía de la Universidad de Campinas, explicó el resultado electoral en Brasil a partir de factores sociales y políticos , entre ellos el peso de las iglesias evangélicas en la movilización de votantes de extrema derecha y un malestar adjudicado a la calidad del empleo. Señaló que, aunque Brasil registra actualmente una tasa de desempleo baja, existe una discusión sobre las condiciones laborales de muchas personas que trabajan a través de plataformas digitales, elementos que, a su juicio, ayudan a entender el respaldo obtenido por Flavio Bolsonaro.

, entre ellos el peso de las iglesias evangélicas en la movilización de votantes de extrema derecha y un malestar adjudicado a la calidad del empleo. Señaló que, aunque Brasil registra actualmente una tasa de desempleo baja, existe una discusión sobre las condiciones laborales de muchas personas que trabajan a través de plataformas digitales, elementos que, a su juicio, ayudan a entender el respaldo obtenido por Flavio Bolsonaro. María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, cuestionó la audiencia reservada de Timochenko ante la JEP en 2019, correspondiente al macrocaso de secuestro, que duró seis horas y que, según su interpretación, tuvo un tono excesivamente cercano entre los magistrados y el excomandante de las FARC. Señaló que en esa audiencia se hicieron afirmaciones sobre el trato a los secuestrados que considera falsas y sostuvo que, desde las negociaciones de paz, las FARC tenían claro que no pagarían cárcel.

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