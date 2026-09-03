¿Problemas con los pasaportes?: Mañanas Blu, jueves 3 de septiembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 3 de septiembre de 2026:



El senador Carlos Meisel, integrante de la Comisión Cuarta del Senado por el partido Centro Democrático, calificó este episodio del debate del Presupuesto General de la Nación como una "falta de comunicación" y un "error todavía subsanable".

como una "falta de comunicación" y un "error todavía subsanable". El recién designado embajador de Colombia en Venezuel a, Jorge Jaller, se prepara para asumir oficialmente sus funciones en Caracas tras haber recibido el beneplácit o del gobierno venezolano.

o del gobierno venezolano. Un proyecto de acto legislativo busca modificar el régimen de penas en Colombia para permitir condenas de hasta 100 años de cárcel por tres delitos cometidos contra menores de edad, una iniciativa que fue radicada en el Congreso por la senadora Nadia Blel.

de cárcel por tres delitos cometidos contra menores de edad, una iniciativa que fue radicada en el Congreso por la senadora Nadia Blel. El reciente fallo del Tribunal de Cundinamarca, que ordenó la suspensión provisional de los convenios interadministrativos suscritos entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para la fabricación de pasaportes, ha generado incertidumbre sobre el futuro de este trámite esencial para los ciudadanos.

para la fabricación de pasaportes, para los ciudadanos. La primera línea del Metro de Bogotá ha alcanzado un hito clave al registrar un 82% de ejecución física. Así lo confirmó el gerente general de la Empresa Metro.

Así lo confirmó el gerente general de la Empresa Metro. Una decisión judicial ordenó al Gobierno de Abelardo De La Espriella abstenerse de ejecutar operaciones aéreas ofensivas contra campamentos de grupos armados cuando exista información cierta.

de grupos armados cuando exista información cierta. En un esfuerzo por salvaguardar el desarrollo cognitivo y la salud mental de los estudiantes, la ciudad de Nueva York ha decidido implementar la regulación tecnológica más estricta de los Estados Unidos en el ámbito educativo.