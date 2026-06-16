Pulso político entre las campañas presidenciales: Mañanas Blu, martes 16 de junio 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 16 de junio de 2026:



La directora del ICBF, Astrid Cáceres , habló de la confusión que terminó en acusación contra un ciudadano estadounidense en Bogotá.

, habló de la confusión que terminó en acusación contra un ciudadano estadounidense en Bogotá. María José Pizarro, jefa de debate de Iván Cepeda, se refirió del anuncio del candidato sobre la demanda que presentará contra Abelardo De La Espriella.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá , abordó de la denuncia de Abelardo De La Espriella en su contra sobre presunta compra de votos.

, abordó de la denuncia de Abelardo De La Espriella en su contra sobre presunta compra de votos. Rafael Vargas, director de Gestión Electoral de la Registraduría, se pronunció sobre los videos que están circulando en redes sociales donde se muestra una presunta intención de cometer fraude en la segunda vuelta.

Andrés González, director del Centro de Paz del Externado , habló de la investigación en la que se identificaron patrones de votaciones atípicas en 22 municipios con violencia extrema.

, habló de la investigación en la que se identificaron patrones de votaciones atípicas en 22 municipios con violencia extrema. Edwin Torres, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDEA, se refirió sobre la investigación en la que se habría detectado un error en cifras del Dane con pérdidas de 170.000 empleos formales.

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