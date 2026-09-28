¿Qué condiciones podría poner el FMI a Colombia?: Mañanas Blu, 28 de septiembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 28 de septiembre de 2026:



Daniel Wills, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, explicó que para 2027 Colombia proyecta gastos cercanos a $530 billones frente a ingresos por $330 billones , lo que dejaría un faltante cercano a $200 billones. Señaló que acudir al Fondo Monetario Internacional podría significar financiación a menores tasas, aunque dependiendo de la línea de crédito podrían exigirse compromisos para reducir el desequilibrio entre ingresos y gastos.

, lo que dejaría un faltante cercano a $200 billones. Señaló que acudir al Fondo Monetario Internacional podría significar financiación a menores tasas, aunque dependiendo de la línea de crédito podrían exigirse compromisos para reducir el desequilibrio entre ingresos y gastos. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, advirtió que el 8 de octubre será una fecha crítica para la operación de Afinia, empresa que, según explicó, le genera a EPM pérdidas cercanas a $1,5 billones anuales . Aseguró que EPM y el Gobierno buscan alternativas como la titularización de más de $400.000 millones en deudas de entidades públicas y sostuvo que trabajan para evitar una interrupción del servicio eléctrico en la Costa Caribe.

. Aseguró que EPM y el Gobierno buscan alternativas como la titularización de más de $400.000 millones en deudas de entidades públicas y sostuvo que trabajan para evitar una interrupción del servicio eléctrico en la Costa Caribe. Henry Alviarez, coordinador nacional de Vente Venezuela, aseguró que María Corina Machado permanece en Panamá y busca regresar a Venezuela, después de varios intentos fallidos. Señaló que su movimiento reclama la definición de una fecha para elecciones y sostuvo que Machado debería poder participar en un eventual proceso electoral.

Señaló que su movimiento reclama la definición de una fecha para elecciones y sostuvo que Machado debería poder participar en un eventual proceso electoral. John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, informó que el Gobierno de ese país espera recibir en los próximos días a la esposa y la hija de alias ‘Fito’, capturadas en Colombia y requeridas por la justicia ecuatoriana. Explicó que son investigadas por presunto lavado de activos y delincuencia organizada y que, una vez trasladadas, serían recluidas en una cárcel de máxima seguridad mientras avanza el proceso judicial.

Explicó que son investigadas por presunto lavado de activos y delincuencia organizada y que, una vez trasladadas, serían recluidas en una cárcel de máxima seguridad mientras avanza el proceso judicial. Juan Carlos Calderón, abogado demandante en el caso de Iván Name, explicó que la pérdida de investidura decretada en primera instancia se sustentó, entre otros elementos, en testimonios incorporados al proceso ante el Consejo de Estado . Además, anunció que prepara nuevas demandas contra 33 congresistas que, según él, aparecen mencionados dentro del expediente, mientras continúa el trámite judicial del caso.

. Además, anunció que prepara nuevas demandas contra 33 congresistas que, según él, aparecen mencionados dentro del expediente, mientras continúa el trámite judicial del caso. José Ignacio López, presidente de Anif, sostuvo que acudir al FMI permitiría a Colombia buscar financiación a tasas inferiores a las que actualmente enfrenta en los mercados, aunque con metas y condiciones fiscales . Señaló que un eventual acuerdo no elimina el problema de fondo y que el país necesita reducir de manera estructural la diferencia entre sus gastos e ingresos.

. Señaló que un eventual acuerdo no elimina el problema de fondo y que el país necesita reducir de manera estructural la diferencia entre sus gastos e ingresos. Matías Luengas Vergel, estudiante que obtuvo 500 de 500 en las Pruebas Saber 11, contó que se preparó durante meses con jornadas de estudio, simulacros y resolución constante de preguntas . El joven cucuteño aseguró que fue informado de que Tecnoglass financiará su carrera universitaria y dijo que espera estudiar Ingeniería Matemática en EAFIT, en Medellín.

. El joven cucuteño aseguró que fue informado de que Tecnoglass financiará su carrera universitaria y dijo que espera estudiar Ingeniería Matemática en EAFIT, en Medellín. Héctor Chaparro, representante a la Cámara por el Partido Liberal, explicó los alcances de la nueva ley de protección a ciclistas, que contempla suspensión de la licencia hasta por 10 años y multas de hasta 30 salarios mínimos cuando un conductor incumpla la distancia mínima de 1,5 metros y cause lesiones o la muerte de un ciclista. La norma también contempla medidas de infraestructura, señalización y participación de ciclistas y peatones en los planes de seguridad vial.

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