Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 19 de noviembre de 2026:



Edgar Cortés, secretario general de la Universidad Nacional, confirmó que Luz Verónica Estrada nunca estuvo matriculada como estudiante de esa institución, después de realizar la verificación con su número de cédula en los registros físicos y electrónicos . Explicó que la universidad cuenta con mecanismos para comprobar cada uno de los actos administrativos que respaldan un título y reiteró que no existe registro académico de Estrada en la institución.

. Explicó que la universidad cuenta con mecanismos para comprobar cada uno de los actos administrativos que respaldan un título y reiteró que no existe registro académico de Estrada en la institución. Jonathan Vásquez, alcalde de Barrancabermeja, rechazó los señalamientos realizados por el presidente de la República sobre contratos financiados con recursos de regalías y aseguró que la Alcaldía no seleccionó directamente a los contratistas, pues la ejecución fue entregada a un fondo autorizado para administrar esos recursos. Sostuvo que la denuncia tiene motivaciones políticas, negó haber intervenido en la selección de los adjudicatarios y pidió que sean la Fiscalía y los jueces quienes determinen si existieron irregularidades.

y aseguró que la Alcaldía no seleccionó directamente a los contratistas, pues la ejecución fue entregada a un fondo autorizado para administrar esos recursos. Sostuvo que la denuncia tiene motivaciones políticas, negó haber intervenido en la selección de los adjudicatarios y pidió que sean la Fiscalía y los jueces quienes determinen si existieron irregularidades. Andrés Forero, senador del Centro Democrático, aseguró que el Gobierno desistió de gravar con el nuevo IVA varios productos de la canasta básica y explicó que, como consecuencia, tampoco se aplicaría la devolución adicional que estaba prevista para compensar ese cobro . Aclaró que los mecanismos de devolución que ya existen podrían mantenerse y planteó profundizar los recortes al gasto público para compensar parte de los recursos que dejarían de recaudarse con los cambios a la reforma tributaria.

. Aclaró que los mecanismos de devolución que ya existen podrían mantenerse y planteó profundizar los recortes al gasto público para compensar parte de los recursos que dejarían de recaudarse con los cambios a la reforma tributaria. Nelson Alarcón, presidente de la CUT, explicó que las centrales obreras se movilizaron para expresar sus reparos frente a la Ley de Rescate Fiscal, pese a que el Gobierno anunció que retirará el aumento del IVA a productos de la canasta familiar . Advirtió sobre propuestas que, según señaló, afectarían a trabajadores por prestación de servicios del Estado, aumentarían los aportes a salud y reducirían recursos de las cajas de compensación, y sostuvo que el ajuste fiscal no debería recaer principalmente sobre la clase media y los trabajadores.

. Advirtió sobre propuestas que, según señaló, afectarían a trabajadores por prestación de servicios del Estado, aumentarían los aportes a salud y reducirían recursos de las cajas de compensación, y sostuvo que el ajuste fiscal no debería recaer principalmente sobre la clase media y los trabajadores. Ruth Fernández, secretaria general de Fecode, explicó que los maestros se sumaron a las movilizaciones para reclamar, entre otros asuntos, por los problemas del sistema de salud del magisterio y aseguró que desde agosto no se giran recursos al fondo, lo que ha llevado a prestadores a suspender servicios en diferentes regiones . Reveló que los dos representantes de Fecode votaron en contra del cambio del modelo de salud aprobado durante el Gobierno Petro y señaló que la decisión fue respaldada por los tres representantes del Gobierno en el consejo directivo.

. Reveló que los dos representantes de Fecode votaron en contra del cambio del modelo de salud aprobado durante el Gobierno Petro y señaló que la decisión fue respaldada por los tres representantes del Gobierno en el consejo directivo. José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia, informó que la Milagro Week cerró con anuncios de inversión por 43.200 millones de dólares y una plataforma de cerca de 250 proyectos públicos, privados y público-privados que buscan financiación . Señaló que el Gobierno prepara una nueva ronda en Madrid para marzo y aseguró que la recuperación de la inversión privada es fundamental para aumentar el crecimiento; sobre la Ley de Ajuste Fiscal, sostuvo que la venta de activos por sí sola no resuelve el déficit y defendió una mayor reducción del gasto público y la búsqueda de ingresos permanentes.

. Señaló que el Gobierno prepara una nueva ronda en Madrid para marzo y aseguró que la recuperación de la inversión privada es fundamental para aumentar el crecimiento; sobre la Ley de Ajuste Fiscal, sostuvo que la venta de activos por sí sola no resuelve el déficit y defendió una mayor reducción del gasto público y la búsqueda de ingresos permanentes. Manuel Supervielle, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, aseguró que Colombia seguirá siendo un punto central de la estrategia estadounidense de seguridad para América Latina por su ubicación y la cooperación histórica entre las Fuerzas Armadas de ambos países. Explicó que Panamá tendría un papel principalmente logístico dentro del denominado Escudo de las Américas y señaló que una eventual participación militar estadounidense en territorio colombiano dependería de las autorizaciones y controles internos del país, mientras otras formas de cooperación pueden incluir inteligencia, entrenamiento y entrega de equipos.

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