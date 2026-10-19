¿Qué hay detrás de las protestas en Francia?: Mañanas Blu, 19 de octubre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 19 de octubre de 2026:



Rafael Tamayo, director del Museo de Arte Moderno de Medellín, explicó la preocupación de seis museos de arte moderno del país por el retiro de las cerca de 30 obras del Museo Nacional y pidió al Ministerio de Cultura explicar los criterios utilizados para tomar esa decisión. Defendió que las exposiciones y sus narrativas deben construirse mediante investigación, curaduría, participación de diferentes sectores y diálogo público, y advirtió sobre el precedente de retirar obras sin seguir esos procedimientos.

explicar los criterios utilizados para tomar esa decisión. Defendió que las exposiciones y sus narrativas deben construirse mediante investigación, curaduría, participación de diferentes sectores y diálogo público, y advirtió sobre el precedente de retirar obras sin seguir esos procedimientos. Girley Natacha Ordóñez, gobernadora de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, respondió a los cuestionamientos del presidente sobre la situación del departamento y negó haber interferido en la contratación o haberse opuesto a la intervención del hospital departamental . Explicó que desde que asumió el cargo, el 11 de julio, pidió apoyo al Ministerio de Salud y respaldó la intervención ante los problemas que presentaba la institución, aunque reconoció que existían serios retos administrativos, financieros y en la prestación del servicio.

. Explicó que desde que asumió el cargo, el 11 de julio, pidió apoyo al Ministerio de Salud y respaldó la intervención ante los problemas que presentaba la institución, aunque reconoció que existían serios retos administrativos, financieros y en la prestación del servicio. Elizabeth Jay-Pang Díaz, representante a la Cámara por el Partido Liberal, negó que su esposo maneje la contratación del hospital de San Andrés o de otras entidades del departamento , como lo señaló el presidente, y calificó esos señalamientos como políticos. Aseguró que su empresa familiar no tiene contratos con la Gobernación ni con Coralina y que se limita a prestar servicios y vender materiales a quienes los soliciten, incluidos eventualmente contratistas, sin que eso implique contratación directa con el Estado.

, como lo señaló el presidente, y calificó esos señalamientos como políticos. Aseguró que su empresa familiar no tiene contratos con la Gobernación ni con Coralina y que se limita a prestar servicios y vender materiales a quienes los soliciten, incluidos eventualmente contratistas, sin que eso implique contratación directa con el Estado. Mario González, concejal de París, explicó que las protestas en Francia comenzaron principalmente por el deterioro de la educación pública, las condiciones de los liceos, la falta de docentes y las dificultades de los estudiantes para acceder a las universidades a través de la plataforma de admisiones Parcoursup, pero posteriormente se sumaron reclamos por el costo de vida y los servicios públicos. Rechazó hablar de un fracaso del Estado de bienestar y aseguró que la mayoría de los manifestantes se ha movilizado pacíficamente, mientras grupos minoritarios protagonizaron saqueos y vandalismo.

a través de la plataforma de admisiones Parcoursup, pero posteriormente se sumaron reclamos por el costo de vida y los servicios públicos. Rechazó hablar de un fracaso del Estado de bienestar y aseguró que la mayoría de los manifestantes se ha movilizado pacíficamente, mientras grupos minoritarios protagonizaron saqueos y vandalismo. Julio Londoño, excanciller de Colombia, analizó el anuncio del Gobierno de expedir el 30 de noviembre un decreto para establecer las líneas de base del archipiélago de San Andrés y publicar sus coordenadas en las cartas náuticas oficiales. Explicó que la medida debe ajustarse al derecho internacional y que la legislación colombiana dejó abierta la posibilidad de establecer esas líneas de base en el archipiélago, por lo que considera necesario esperar el contenido exacto del decreto.

Explicó que la medida debe ajustarse al derecho internacional y que la legislación colombiana dejó abierta la posibilidad de establecer esas líneas de base en el archipiélago, por lo que considera necesario esperar el contenido exacto del decreto. Juan Espinal, senador del Centro Democrático, planteó que los alumbrados navideños podrían encenderse después de las ocho de la noche como una de las alternativas para reducir el consumo sobre el sistema eléctrico durante diciembre . Advirtió que el fenómeno de El Niño, los bajos niveles de los embalses, el aumento de la demanda y la dependencia de gas para la generación térmica mantienen al sistema bajo presión y sostuvo que, si no se toman medidas, existe riesgo de un apagón.

. Advirtió que el fenómeno de El Niño, los bajos niveles de los embalses, el aumento de la demanda y la dependencia de gas para la generación térmica mantienen al sistema bajo presión y sostuvo que, si no se toman medidas, existe riesgo de un apagón. Eugénie Richard, politóloga y doctora en Estudios Políticos, explicó que las protestas en Francia reflejan una combinación de malestar por las condiciones de educación, el deterioro de los servicios públicos y la pérdida de poder adquisitivo , a lo que se han sumado sectores con distintas reivindicaciones. Consideró que no se trata necesariamente del fracaso del Estado de bienestar, sino de una pérdida de confianza y de diálogo entre la sociedad y el Gobierno, y advirtió que ese malestar está siendo aprovechado por sectores de extrema derecha y extrema izquierda.

, a lo que se han sumado sectores con distintas reivindicaciones. Consideró que no se trata necesariamente del fracaso del Estado de bienestar, sino de una pérdida de confianza y de diálogo entre la sociedad y el Gobierno, y advirtió que ese malestar está siendo aprovechado por sectores de extrema derecha y extrema izquierda. Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí, habló sobre el asesinato de Felipe López, integrante de su esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección, ocurrido durante el atentado en su contra. Relató que López llevaba cerca de dos años acompañándolo y que murió mientras cumplía su labor de protección, y señaló que las autoridades manejan varias líneas de investigación para establecer quién estuvo detrás del ataque. El exalcalde recordó que ya había recibido amenazas y atentados contra su familia, pero evitó responsabilizar públicamente a algún grupo o persona y pidió que se esclarezca si el ataque estuvo relacionado con su actividad política o con denuncias de corrupción; además, confirmó que su esquema de seguridad y el de su familia fueron reforzados después del atentado.

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