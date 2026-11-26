Los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 26 de noviembre de 2026:



Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, aseguró que las autoridades tienen plena certeza de que Jailer Muñetón Zapata era el líder del grupo delincuencial responsable de la toma de rehenes en el Éxito . Explicó que el secuestro se produjo tras un intento fallido de robo a un carro de valores y sostuvo que los testimonios de las víctimas y las grabaciones de seguridad respaldan la identificación de Muñetón como uno de los responsables. Además, descartó que el hecho tuviera motivaciones políticas.

. Explicó que el secuestro se produjo tras un intento fallido de robo a un carro de valores y sostuvo que los testimonios de las víctimas y las grabaciones de seguridad respaldan la identificación de Muñetón como uno de los responsables. Además, descartó que el hecho tuviera motivaciones políticas. Carlos Tapia, uno de los secuestrados durante el asalto al Éxito de Cartagena, relató que había cambiado su rutina de entrenamiento y se encontraba comprando su desayuno cuando fue retenido por los delincuentes . Contó que inicialmente pensó que se trataba de un robo de pertenencias y explicó que, tras el rescate, salió esposado como parte del procedimiento de las autoridades, situación que llevó a que algunas personas lo señalaran erróneamente en redes sociales como uno de los secuestradores.

. Contó que inicialmente pensó que se trataba de un robo de pertenencias y explicó que, tras el rescate, salió esposado como parte del procedimiento de las autoridades, situación que llevó a que algunas personas lo señalaran erróneamente en redes sociales como uno de los secuestradores. Daniel Díaz, otro de los secuestrados en el Éxito de Cartagena, contó que los delincuentes lo obligaron a llevarles alimentos y bebidas durante el cautiverio, circunstancia que, considera, pudo generar confusión entre las autoridades sobre su participación en los hechos . Aseguró que el presidente Abelardo De La Espriella lo señaló directamente como uno de los implicados y relató que tuvo que insistir en que verificaran su identidad y sus huellas dactilares para aclarar su situación y recuperar la libertad.

. Aseguró que el presidente Abelardo De La Espriella lo señaló directamente como uno de los implicados y relató que tuvo que insistir en que verificaran su identidad y sus huellas dactilares para aclarar su situación y recuperar la libertad. Aidé Romero, alcaldesa de Padilla, Cauca, se refirió al asesinato de dos policías que tenían previsto acompañar la entrega de juegos infantiles donados a una escuela del corregimiento de El Chamizo . Aclaró que ningún funcionario de la alcaldía acompañaba a los uniformados y señaló que todavía se desconoce qué grupo armado perpetró el ataque. El municipio permanece bajo medidas de ley seca y tres días de duelo.

. Aclaró que ningún funcionario de la alcaldía acompañaba a los uniformados y señaló que todavía se desconoce qué grupo armado perpetró el ataque. El municipio permanece bajo medidas de ley seca y tres días de duelo. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, destacó los resultados del megaoperativo adelantado en Antioquia, que dejó más de 110 capturados, entre ellos alias 'Yampri', señalado como uno de los principales integrantes de la estructura criminal La Agonía . Resaltó la articulación entre las autoridades y pidió agilizar los procesos de extinción de dominio para afectar las finanzas de las organizaciones delincuenciales; además, aseguró que Medellín registra una reducción del 25 % en los homicidios frente al año anterior.

. Resaltó la articulación entre las autoridades y pidió agilizar los procesos de extinción de dominio para afectar las finanzas de las organizaciones delincuenciales; además, aseguró que Medellín registra una reducción del 25 % en los homicidios frente al año anterior. Luis Francisco Ruiz, gobernador del Caquetá, advirtió que el departamento enfrenta una emergencia energética tras los atentados contra su infraestructura eléctrica , con municipios que apenas reciben cuatro horas diarias de servicio y sectores de Florencia que cuentan con aproximadamente ocho. Explicó que la situación está generando pérdidas millonarias para comerciantes y productores ganaderos y lecheros, quienes han tenido que recurrir a plantas eléctricas o transformar la leche en queso para evitar que se dañe.

, con municipios que apenas reciben cuatro horas diarias de servicio y sectores de Florencia que cuentan con aproximadamente ocho. Explicó que la situación está generando pérdidas millonarias para comerciantes y productores ganaderos y lecheros, quienes han tenido que recurrir a plantas eléctricas o transformar la leche en queso para evitar que se dañe. Karol Villarejo, alcaldesa de Dagua, Valle del Cauca, informó sobre el ataque que ocasionó daños en la iglesia del corregimiento de El Carmen y señaló que las autoridades investigan una posible relación con las recientes operaciones militares contra grupos armados ilegales en el municipio . También manifestó su preocupación por la presencia de disidencias de las Farc y recordó que la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre una eventual llegada del ELN al territorio.

. También manifestó su preocupación por la presencia de disidencias de las Farc y recordó que la Defensoría del Pueblo ha advertido sobre una eventual llegada del ELN al territorio. Mario Micucci, especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica, advirtió sobre el incremento de las estafas digitales durante jornadas comerciales como el Black Friday y el Cyber Monday, en las que los delincuentes aprovechan la urgencia de los consumidores por conseguir descuentos. Recomendó verificar la autenticidad de las páginas web, desconfiar de las promociones recibidas por mensajes y correos electrónicos, y revisar los desarrolladores y comentarios de las aplicaciones antes de descargarlas o realizar compras.

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