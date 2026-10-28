¿Qué se sabe del accidente de trenes en España?: Mañanas Blu, 28 de octubre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 28 de octubre de 2026:



Iris Marín, defensora del Pueblo, advirtió que la violencia que se vive en Cúcuta y Norte de Santander coincide con riesgos que la entidad ha documentado en sus alertas tempranas, debido a la presencia del ELN, el Frente 33, el Clan del Golfo y otras estructuras de crimen organizado . Señaló que la Fiscalía y las autoridades judiciales deben investigar posibles redes de corrupción que permitan a estos grupos mantener control territorial, aunque aclaró que la Defensoría no está señalando a políticos o funcionarios concretos.

. Señaló que la Fiscalía y las autoridades judiciales deben investigar posibles redes de corrupción que permitan a estos grupos mantener control territorial, aunque aclaró que la Defensoría no está señalando a políticos o funcionarios concretos. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, explicó que los recientes operativos de seguridad estuvieron dirigidos principalmente contra estructuras vinculadas a la Oficina y a la Alianza de Estructuras Criminales , con énfasis en delitos como hurto, extorsión y tráfico de drogas. Sobre la captura del hijo y el hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano, aseguró que estarían vinculados a la estructura La Roja y señaló que uno de ellos presuntamente identificaba a personas con relojes, cadenas u otros objetos de alto valor para que posteriormente fueran robadas.

, con énfasis en delitos como hurto, extorsión y tráfico de drogas. Sobre la captura del hijo y el hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano, aseguró que estarían vinculados a la estructura La Roja y señaló que uno de ellos presuntamente identificaba a personas con relojes, cadenas u otros objetos de alto valor para que posteriormente fueran robadas. Manuel Galán, alcalde de Urda, España, informó que aproximadamente 500 personas viajaban en los dos trenes involucrados en el grave accidente ferroviario ocurrido cerca del municipio y reportó más de 150 heridos y más de 50 fallecidos. Explicó que todos los sobrevivientes atrapados ya habían sido rescatados y que los organismos de emergencia continuaban trabajando en la recuperación de cuerpos, mientras las causas del choque seguían bajo investigación.

Explicó que todos los sobrevivientes atrapados ya habían sido rescatados y que los organismos de emergencia continuaban trabajando en la recuperación de cuerpos, mientras las causas del choque seguían bajo investigación. Miguel Ángel Pérez, sobreviviente del accidente ferroviario, relató que viajaba en el último vagón del tren de Renfe que terminó impactando al otro convoy y aseguró que sobrevivió con golpes y lesiones menores. Contó que el tren había realizado una parada entre 10 y 15 minutos poco antes del accidente por una supuesta acumulación en la vía, pero después reanudó normalmente el recorrido sin que los pasajeros recibieran una nueva advertencia antes del choque.

Contó que el tren había realizado una parada entre 10 y 15 minutos poco antes del accidente por una supuesta acumulación en la vía, pero después reanudó normalmente el recorrido sin que los pasajeros recibieran una nueva advertencia antes del choque. Víctor Salcedo, representante a la Cámara del Partido de la U, aseguró que la reforma pensional enfrenta una “bomba jurídica” por las dudas que persisten sobre la subsanación de los vicios de trámite señalados por la Corte Constitucional. También expresó preocupación por la sostenibilidad fiscal de algunos beneficios incluidos en el proyecto, entre ellos la reducción de semanas para mujeres con hijos, y advirtió que una reforma sin recursos suficientes podría poner en riesgo el pago futuro de las pensiones.

También expresó preocupación por la sostenibilidad fiscal de algunos beneficios incluidos en el proyecto, entre ellos la reducción de semanas para mujeres con hijos, y advirtió que una reforma sin recursos suficientes podría poner en riesgo el pago futuro de las pensiones. Ariel Cortés, director de Medicina Legal, informó que nueve menores de edad han muerto en operaciones militares durante los primeros meses del actual Gobierno . Explicó que las víctimas identificadas tienen entre 13 y 17 años y que Medicina Legal utiliza protocolos especializados para estos casos. Además, señaló que el Instituto no ha recibido hasta ahora solicitudes para practicar valoraciones dentro de las investigaciones sobre las denuncias de presuntas contrataciones irregulares durante el gobierno de Gustavo Petro.

. Explicó que las víctimas identificadas tienen entre 13 y 17 años y que Medicina Legal utiliza protocolos especializados para estos casos. Además, señaló que el Instituto no ha recibido hasta ahora solicitudes para practicar valoraciones dentro de las investigaciones sobre las denuncias de presuntas contrataciones irregulares durante el gobierno de Gustavo Petro. Juan Casares, pasajero en uno de los trenes accidentados en España, relató que salió disparado de su asiento durante el frenazo, los posteriores impactos y terminó entre 10 y 15 metros de donde se encontraba inicialmente . Destacó la rápida llegada de los organismos de emergencia y la solidaridad de los habitantes de Urda, quienes utilizaron sus propios vehículos para trasladar a sobrevivientes, y aseguró que sufrió varios cortes y golpes, aunque pudo regresar posteriormente a su casa.

. Destacó la rápida llegada de los organismos de emergencia y la solidaridad de los habitantes de Urda, quienes utilizaron sus propios vehículos para trasladar a sobrevivientes, y aseguró que sufrió varios cortes y golpes, aunque pudo regresar posteriormente a su casa. Geoff Ramsey, investigador para América Latina del Atlantic Council, consideró que Estados Unidos busca acelerar las reformas políticas en Venezuela tras el regreso de María Corina Machado. Señaló que la expectativa expresada por el secretario de Estado, Marco Rubio, es avanzar primero en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral y posteriormente establecer un cronograma para unas elecciones presidenciales antes de enero de 2029; Ramsey consideró probable que antes se realicen elecciones regionales o legislativas.

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