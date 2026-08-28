¿Qué tan sostenible es el presupuesto de 2027?: Mañanas Blu, viernes 28 de agosto de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 28 de agosto de 2026:



Juan Carlos Ramírez , presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), advirtió que financiar el presupuesto de 2027 principalmente con deuda podría llevar el endeudamiento público hasta cerca del 67 % del PIB . Señaló que la senda fiscal actual es insostenible y pidió reformas tanto por el lado de los ingresos como del gasto para evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas.

, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), advirtió que . Señaló que la senda fiscal actual es insostenible y pidió reformas tanto por el lado de los ingresos como del gasto para evitar un deterioro mayor de las finanzas públicas. El senador Christian Garcés , del Centro Democrático, aseguró que el Congreso deberá revisar en detalle el presupuesto presentado por el Gobierno , especialmente los recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto. Consideró que el monto para vivienda podría ser insuficiente y anticipó que habrá discusión sobre cómo reducir gastos de funcionamiento y aumentar la inversión.

, del Centro Democrático, aseguró que , especialmente los recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto. Consideró que el monto para vivienda podría ser insuficiente y anticipó que habrá discusión sobre cómo reducir gastos de funcionamiento y aumentar la inversión. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán , alertó sobre el aumento de los ataques del ELN en el departamento y aseguró que la Fuerza Pública necesita mejores capacidades tecnológicas para enfrentar el uso de drones cargados con explosivos . Reveló además que incluso el comando de la Policía en Valledupar ha sido sobrevolado por este tipo de aeronaves .

, alertó sobre el en el departamento y aseguró que la Fuerza Pública necesita mejores capacidades tecnológicas para enfrentar el uso de . Reveló además que incluso . El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió el nuevo proyecto de presupuesto y aseguró que el Gobierno decidió incluir gastos que, según afirmó, no habían sido reconocidos plenamente por la administración anterior en sectores como salud, pensiones, salarios públicos y servicio de la deuda.

defendió el nuevo proyecto de presupuesto y aseguró que el Gobierno decidió incluir gastos que, según afirmó, en sectores como salud, pensiones, salarios públicos y servicio de la deuda. El representante a la Cámara Daniel Briceño, del Centro Democrático, defendió su proyecto para eliminar los impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Aseguró que no busca retirar el etiquetado frontal de advertencia y sostuvo que, en su opinión, todavía no existe evidencia suficiente en Colombia para demostrar que esos impuestos hayan mejorado la salud de la población.

Aseguró que no busca retirar el etiquetado frontal de advertencia y sostuvo que, en su opinión, todavía no existe evidencia suficiente en Colombia para demostrar que esos impuestos hayan mejorado la salud de la población. La Dra. Yessica Giraldo, integrante de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Epidemiología, defendió la permanencia de los impuestos saludables y aseguró que existe evidencia internacional sobre su impacto en la reducción del consumo y en la reformulación de productos . También advirtió que retirar esta medida podría tener efectos futuros sobre enfermedades como diabetes, obesidad y problemas cardiovasculares.

. También advirtió que retirar esta medida podría tener efectos futuros sobre enfermedades como diabetes, obesidad y problemas cardiovasculares. Santiago Trujillo, secretario de Cultura de Bogotá, presentó la Semana de la Cultura del Bienestar, que contará con más de 90 conferencistas de 15 países y más de 100 actividades gratuitas. La programación busca promover el uso del arte, la cultura, la recreación y la actividad física como herramientas para cuidar la salud mental, emocional y física.

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