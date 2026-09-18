Sandra Ramírez deberá responder ante la JEP: Mañanas Blu, 18 de septiembre de 2026

Actualizado: 18 de sept, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 18 de septiembre de 2026:
- Sergio Alzate, secretario jurídico de la Federación de Víctimas del Terrorismo ante la JEP, explicó que Sandra Ramírez fue citada a versión dentro del macrocaso 07 y sostuvo que la decisión se produjo después de que víctimas aportaran información sobre su presunta incidencia en abortos y anticoncepción forzada al interior de las antiguas Farc. Señaló que ahora deberá responder ante la JEP por lo que conoció o pudo haber influido en hechos relacionados con reclutamiento y violencia sexual contra menores.
- Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional, anunció que propondrá recortar cerca de $100.000 millones del presupuesto de la JEP y trasladarlos a la justicia ordinaria. Además, aseguró que prepara un acto legislativo para impedir una eventual prórroga de esa jurisdicción y plantear que parte de sus funciones futuras sean asumidas por los tribunales de Justicia y Paz.
- Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, advirtió que el sector enfrenta una combinación de sequía, altos costos, presión internacional y dificultades para los exportadores. Señaló que las siembras en cultivos como papa y arroz están en duda y alertó que una prolongación de El Niño podría afectar la oferta de alimentos y forzar los precios durante el primer semestre de 2027.
- Edgar Páez, presidente de Supergiros, anunció una inversión inicial de $15.000 millones para reconstruir 620 viviendas de colaboradores afectados por el terremoto en Chocó. Explicó que el plan combinará reconstrucción y autoconstrucción, y que posteriormente se extenderá a zonas afectadas del Valle del Cauca y el Eje Cafetero.
- Nicolás Dupont, demandante del nuevo modelo de pasaportes, explicó que el Tribunal de Cundinamarca negó las solicitudes de aclaración sobre la suspensión provisional del esquema acordado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional. Señaló que la declaratoria de urgencia manifiesta permite al Gobierno contratar de manera inmediata para garantizar la expedición de pasaportes, aunque aclaró que eso no significa necesariamente el regreso de Thomas Greg & Sons.
- Diana Acosta, directora del Carnaval de Barranquilla, contó que una delegación del Carnaval acompañará en Madrid los conciertos de Shakira con desfiles y presentaciones en el Macondo Park después de cada espectáculo. La participación reunirá comparsas, danzas y músicos tradicionales como parte de una estrategia de promoción internacional de la fiesta barranquillera.
- David Vélez, fundador de Nubank, anunció que la compañía invertirá $5 billones en Colombia durante los próximos cinco años para ampliar su operación y competir por una mayor participación en el sistema financiero. También pidió acelerar la implementación de las finanzas abiertas y defendió una mayor competencia en el crédito como mecanismo para reducir la dependencia de los préstamos informales.
- Jaime Ríos, alcalde de Roldanillo, Valle del Cauca, aseguró que el terremoto dejó más de 5.400 familias afectadas y daños severos en viviendas, instituciones educativas, el hospital, la Alcaldía y otros edificios públicos. Estimó en cerca de $658.000 millones el costo de la reconstrucción y explicó que ya avanza un programa piloto para construir y reparar viviendas con apoyo de la Gobernación y las propias comunidades.
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