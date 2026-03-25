Siguen surgiendo hipótesis por accidente de avión Hércules: Mañanas Blu, miércoles, 25 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 25 de marzo de 2026:
- Alejandro Eder, alcalde de Cali, habló sobre el grave incendio reportado desde la madrugada de este miércoles 25 de marzo en la ciudad.
- Diego Molano, exministro de Defensa, se refirió sobre la hipótesis del presidente Gustavo Petro acerca de la causa del avión militar Hércules C-130.
- Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, habló sobre la petición a la Corte Constitucional de suspender el decreto con el que el Gobierno creó el impuesto al patrimonio para empresas con activos superiores a diez mil millones de pesos.
- Luis Gilberto Murillo, candidato presidencial, se refirió al incidente de seguridad ocurrido el pasado fin de semana en Buenaventura.
- Juan José Echavarría, anunciado como ministro de Hacienda en la campa de Sergio Fajardo, habló sobre su posible llegada a esa cartera en caso de que el candidato resulte electo en 2026.
- Raffaele Mauriello, profesor en la Universidad Allameh Tabatabai de Teherán, analizó la información según la cual Estados Unidos habría trasladado este martes a Irán una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio.
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