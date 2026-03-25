Siguen surgiendo hipótesis por accidente de avión Hércules: Mañanas Blu, miércoles, 25 de marzo 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 25 de marzo de 2026:



Alejandro Eder, alcalde de Cali , habló sobre el grave incendio reportado desde la madrugada de este miércoles 25 de marzo en la ciudad.

, habló sobre el grave incendio reportado desde la madrugada de este miércoles 25 de marzo en la ciudad. Diego Molano, exministro de Defensa , se refirió sobre la hipótesis del presidente Gustavo Petro acerca de la causa del avión militar Hércules C-130.

, se refirió sobre la hipótesis del presidente Gustavo Petro acerca de la causa del avión militar Hércules C-130. Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial , habló sobre la petición a la Corte Constitucional de suspender el decreto con el que el Gobierno creó el impuesto al patrimonio para empresas con activos superiores a diez mil millones de pesos.

, habló sobre la petición a la Corte Constitucional de suspender el decreto con el que el Gobierno creó el impuesto al patrimonio para empresas con activos superiores a diez mil millones de pesos. Luis Gilberto Murillo, candidato presidencial , se refirió al incidente de seguridad ocurrido el pasado fin de semana en Buenaventura.

, se refirió al incidente de seguridad ocurrido el pasado fin de semana en Buenaventura. Juan José Echavarría, anunciado como ministro de Hacienda en la campa de Sergio Fajardo , habló sobre su posible llegada a esa cartera en caso de que el candidato resulte electo en 2026.

, habló sobre su posible llegada a esa cartera en caso de que el candidato resulte electo en 2026. Raffaele Mauriello, profesor en la Universidad Allameh Tabatabai de Teherán, analizó la información según la cual Estados Unidos habría trasladado este martes a Irán una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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