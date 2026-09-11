Sobrevivientes recuerdan el atentado del 11S: Mañanas Blu, viernes 11 de septiembre 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 11 de septiembre de 2026:



Richar Claro, alcalde de Tibú, Norte de Santander, alertó sobre el aumento del uso de minas antipersonal en medio de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33. Explicó que los grupos dejan estos artefactos para proteger sus posiciones y que, cuando abandonan la zona, son los campesinos y civiles quienes terminan expuestos; además, aseguró que la situación de orden público en el municipio continúa siendo crítica.

Explicó que los grupos dejan estos artefactos para proteger sus posiciones y que, cuando abandonan la zona, son los campesinos y civiles quienes terminan expuestos; además, aseguró que la situación de orden público en el municipio continúa siendo crítica. Daniel Rico, experto en política de drogas, cuestionó que el Gobierno pruebe glufosinato de amonio para la aspersión aérea de cultivos de coca y sostuvo que sería más conveniente retomar el glifosato, cuya utilización y efectos han sido estudiados durante décadas. Señaló, además, que la aspersión no debe entenderse como una solución aislada, sino como una herramienta dentro de una estrategia más amplia de control territorial, interdicción y sustitución.

y sostuvo que sería más conveniente retomar el glifosato, cuya utilización y efectos han sido estudiados durante décadas. Señaló, además, que la aspersión no debe entenderse como una solución aislada, sino como una herramienta dentro de una estrategia más amplia de control territorial, interdicción y sustitución. Diego Zambrano, representante a la Cámara por el Partido Conservador, manifestó su rechazo al piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio que se adelantaría en Putumayo y aseguró que las autoridades locales y congresistas de la región no fueron informados previamente. Aunque respaldó la erradicación de cultivos ilícitos, pidió explorar alternativas que involucren a las comunidades campesinas y anunció un debate de control político al Gobierno.

que se adelantaría en Putumayo y aseguró que las autoridades locales y congresistas de la región no fueron informados previamente. Aunque respaldó la erradicación de cultivos ilícitos, pidió explorar alternativas que involucren a las comunidades campesinas y anunció un debate de control político al Gobierno. William Jimeno, sobreviviente colombo-estadounidense de los atentados del 11 de septiembre, recordó cómo quedó atrapado durante más de diez horas bajo los escombros del World Trade Center después de acudir como policía al lugar de la emergencia . Relató que sobrevivió tras sufrir graves heridas y que su fe y el recuerdo de su familia fueron determinantes para mantenerse con vida mientras esperaba ser rescatado.

. Relató que sobrevivió tras sufrir graves heridas y que su fe y el recuerdo de su familia fueron determinantes para mantenerse con vida mientras esperaba ser rescatado. Ómar Rivera, colombiano sobreviviente de los atentados contra las Torres Gemelas, contó cómo logró evacuar desde el piso 71 de la Torre Norte acompañado por Salty, su perro guía . Rivera, quien es invidente, relató que tardó cerca de una hora en bajar por las escaleras y que salió del complejo pocos minutos antes del colapso, mientras su perro lo ayudaba a abrirse paso entre la multitud.

. Rivera, quien es invidente, relató que tardó cerca de una hora en bajar por las escaleras y que salió del complejo pocos minutos antes del colapso, mientras su perro lo ayudaba a abrirse paso entre la multitud. Luis Alberto Moreno, exembajador de Colombia en Estados Unidos, recordó que el entonces secretario de Estado Colin Powell tenía previsto viajar a Bogotá el mismo 11 de septiembre de 2001 , visita que debió cancelar tras los atentados. Explicó que el 11-S cambió la cooperación con Colombia al ampliar la ayuda estadounidense hacia la lucha contra el terrorismo y fortalecer las capacidades militares, de inteligencia y logística del país.

, visita que debió cancelar tras los atentados. Explicó que el 11-S cambió la cooperación con Colombia al ampliar la ayuda estadounidense hacia la lucha contra el terrorismo y fortalecer las capacidades militares, de inteligencia y logística del país. Giannina Brusatin, testigo de los atentados contra las Torres Gemelas, recordó que observó desde el metro el impacto y posterior caída de los edificios y que, tras los ataques, permaneció cerca de dos semanas sin poder regresar a su vivienda en Manhattan . Señaló que la experiencia le dejó secuelas emocionales que todavía persisten 25 años después y recordó cómo cambió la sensación de seguridad en Nueva York.

. Señaló que la experiencia le dejó secuelas emocionales que todavía persisten 25 años después y recordó cómo cambió la sensación de seguridad en Nueva York. Manuel Quintero, alcalde de Sevilla, Valle del Cauca, informó que el terremoto dejó 5.492 viviendas afectadas, de las cuales 416 tuvieron colapso total y otras 921 presentan un riesgo elevado . El mandatario pidió respaldo del Gobierno Nacional para financiar materiales, nuevas viviendas y demoliciones, al advertir que muchas familias no tienen recursos ni siquiera para asumir el costo de derribar sus casas afectadas.

. El mandatario pidió respaldo del Gobierno Nacional para financiar materiales, nuevas viviendas y demoliciones, al advertir que muchas familias no tienen recursos ni siquiera para asumir el costo de derribar sus casas afectadas. La teniente coronel Diana Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, advirtió que Colombia ya está sintiendo efectos asociados a El Niño y que existe una probabilidad del 75 % de que el fenómeno alcance una intensidad récord. Explicó que sus efectos podrían extenderse durante el primer semestre de 2027, con altas temperaturas, menores lluvias, reducción de caudales y mayor riesgo de incendios forestales y presión sobre el sistema energético.

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