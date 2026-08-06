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Todo listo para la posesión de De La Espriella: Mañanas Blu, jueves 6 de agosto 2026

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 6 de agosto de 2026 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu, Néstor Morales
Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 6 de agosto de 2026:

  • El alcalde de Cali, Alejandro Éder, lanzó fuertes críticas al presidente saliente Gustavo Petro y aseguró que espera una nueva etapa de cooperación con la administración que inicia funciones, bajo el mandato de Abelardo De La Espriella.
  • La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también cuestionó la relación que mantuvo el presidente saliente Gustavo Petro con el departamento.
  • El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, aseguró que la información de inteligencia apunta a que detrás del plan estarían estructuras armadas vinculadas a alias Iván Mordisco.
  • El doctor José Enrique Roviralta Arango, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta y del sindicato médico local, describió la situación como un escenario de aislamiento y desamparo estatal que ha puesto al límite la capacidad sanitaria de la región.
  • La senadora Carolina Corcho aseguró que, aunque reconoce que Abelardo De La Espriella es legalmente el presidente de Colombia, considera que su elección sigue bajo cuestionamientos.

Escuche el programa completo aquí:

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