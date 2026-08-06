Todo listo para la posesión de De La Espriella: Mañanas Blu, jueves 6 de agosto 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 6 de agosto de 2026:



El alcalde de Cali, Alejandro Éder, lanzó fuertes críticas al presidente saliente Gustavo Petro y aseguró que espera una nueva etapa de cooperación con la administración que inicia funciones, bajo el mandato de Abelardo De La Espriella.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también cuestionó la relación que mantuvo el presidente saliente Gustavo Petro con el departamento.

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, aseguró que la información de inteligencia apunta a que detrás del plan estarían estructuras armadas vinculadas a alias Iván Mordisco.

El doctor José Enrique Roviralta Arango, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta y del sindicato médico local, describió la situación como un escenario de aislamiento y desamparo estatal que ha puesto al límite la capacidad sanitaria de la región.

La senadora Carolina Corcho aseguró que, aunque reconoce que Abelardo De La Espriella es legalmente el presidente de Colombia, considera que su elección sigue bajo cuestionamientos.

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