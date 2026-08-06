Todo listo para la posesión de De La Espriella: Mañanas Blu, jueves 6 de agosto 2026

Actualizado: 6 de ago, 2026
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 6 de agosto de 2026:
- El alcalde de Cali, Alejandro Éder, lanzó fuertes críticas al presidente saliente Gustavo Petro y aseguró que espera una nueva etapa de cooperación con la administración que inicia funciones, bajo el mandato de Abelardo De La Espriella.
- La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también cuestionó la relación que mantuvo el presidente saliente Gustavo Petro con el departamento.
- El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, aseguró que la información de inteligencia apunta a que detrás del plan estarían estructuras armadas vinculadas a alias Iván Mordisco.
- El doctor José Enrique Roviralta Arango, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta y del sindicato médico local, describió la situación como un escenario de aislamiento y desamparo estatal que ha puesto al límite la capacidad sanitaria de la región.
- La senadora Carolina Corcho aseguró que, aunque reconoce que Abelardo De La Espriella es legalmente el presidente de Colombia, considera que su elección sigue bajo cuestionamientos.
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