¿Vender más Ecopetrol para evitar nuevos impuestos?: Mañanas Blu, 6 de noviembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 6 de noviembre de 2026:



Andrés Forero, senador del Centro Democrático, aseguró que su partido considera necesario modificar la Ley de Rescate Fiscal para aumentar el recorte del gasto y reducir el impacto de nuevos impuestos sobre la clase media y los sectores populares. Explicó que la colectividad estudia alternativas como elevar el ajuste del gasto hasta cerca de 20 billones de pesos y evaluar una eventual venta de una participación adicional del Estado en Ecopetrol, incluso como mecanismo para reducir deuda y aliviar las necesidades fiscales.

y reducir el impacto de nuevos impuestos sobre la clase media y los sectores populares. Explicó que la colectividad estudia alternativas como elevar el ajuste del gasto hasta cerca de 20 billones de pesos y evaluar una eventual venta de una participación adicional del Estado en Ecopetrol, incluso como mecanismo para reducir deuda y aliviar las necesidades fiscales. Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, advirtió que la propuesta de gravar con IVA del 19 % varios insumos agropecuarios podría aumentar los costos de producción de alimentos como la papa y el arroz . Señaló que los insumos representan alrededor del 43 % de los costos en algunos cultivos y estimó que el incremento inicial de los costos podría superar el 6 %; también manifestó preocupación por productos como quesos, frutas y hortalizas que pasarían a pagar IVA y por las dificultades de aplicar facturación electrónica en zonas rurales.

. Señaló que los insumos representan alrededor del 43 % de los costos en algunos cultivos y estimó que el incremento inicial de los costos podría superar el 6 %; también manifestó preocupación por productos como quesos, frutas y hortalizas que pasarían a pagar IVA y por las dificultades de aplicar facturación electrónica en zonas rurales. El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, destacó la expectativa que genera en Uruguay la visita del papa León XIV, pese a tratarse de uno de los países más secularizados de América Latina . Explicó que la Iglesia Católica uruguaya realizó colectas y una rifa nacional para financiar los eventos pastorales de la visita, cuyo costo estimó en unos 2,5 millones de dólares, mientras el Gobierno asumirá aspectos como seguridad, transporte y el acto oficial de recibimiento.

. Explicó que la Iglesia Católica uruguaya realizó colectas y una rifa nacional para financiar los eventos pastorales de la visita, cuyo costo estimó en unos 2,5 millones de dólares, mientras el Gobierno asumirá aspectos como seguridad, transporte y el acto oficial de recibimiento. Danilo Rojas, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, anunció que antes del 15 de diciembre la JEP prevé realizar cerca de 20 nuevas imputaciones en sus diferentes macrocasos. Explicó que la jurisdicción debe reducir aproximadamente 170.000 millones de pesos de sus gastos, por lo que cambiará de sede, disminuirá esquemas de protección y reducirá en un 85 % la contratación por prestación de servicios; además, sostuvo que el mandato de la JEP se extiende hasta 2033, con imputaciones hasta 2028 y cinco años adicionales para los juicios.

Explicó que la jurisdicción debe reducir aproximadamente 170.000 millones de pesos de sus gastos, por lo que cambiará de sede, disminuirá esquemas de protección y reducirá en un 85 % la contratación por prestación de servicios; además, sostuvo que el mandato de la JEP se extiende hasta 2033, con imputaciones hasta 2028 y cinco años adicionales para los juicios. Esteban Caballero, politólogo paraguayo, explicó que el Congreso de Paraguay rechazó la renuncia de Santiago Peña para continuar con el juicio político, pues una eventual destitución impediría que adquiriera la condición de senador vitalicio . Señaló que, de producirse la salida del mandatario, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría hasta 2028 y descartó elecciones anticipadas; además, sostuvo que la crisis financiera permanece concentrada principalmente en Ueno Bank y llamó a evitar un pánico que pueda afectar al resto del sistema bancario.

. Señaló que, de producirse la salida del mandatario, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría hasta 2028 y descartó elecciones anticipadas; además, sostuvo que la crisis financiera permanece concentrada principalmente en Ueno Bank y llamó a evitar un pánico que pueda afectar al resto del sistema bancario. Christian Garcés, senador del Centro Democrático, afirmó que su partido llevará a la reunión con el Gobierno propuestas para profundizar la reducción del gasto público antes de discutir nuevos impuestos . Manifestó preocupación por el aumento del IVA, la medicina prepagada, el regreso de aportes parafiscales y una eventual ampliación del impuesto de renta a sectores de la clase media, y aseguró que la bancada espera fijar una posición unificada sobre la Ley de Rescate Fiscal después de continuar estudiando las cifras y reunirse con el Ejecutivo.

. Manifestó preocupación por el aumento del IVA, la medicina prepagada, el regreso de aportes parafiscales y una eventual ampliación del impuesto de renta a sectores de la clase media, y aseguró que la bancada espera fijar una posición unificada sobre la Ley de Rescate Fiscal después de continuar estudiando las cifras y reunirse con el Ejecutivo. Felipe Bernal, experto en el sector energético y geopolítica, explicó que la denominada guerra híbrida combina herramientas militares y no militares como ciberataques, desinformación, presión económica, sabotaje y actuación mediante grupos aliados para debilitar a otros países sin necesidad de una confrontación convencional directa. Advirtió que Colombia y América Latina enfrentan vulnerabilidades relacionadas con dependencia tecnológica y energética, infraestructura estratégica, recursos naturales, desinformación y competencia entre potencias por el alineamiento internacional.

y actuación mediante grupos aliados para debilitar a otros países sin necesidad de una confrontación convencional directa. Advirtió que Colombia y América Latina enfrentan vulnerabilidades relacionadas con dependencia tecnológica y energética, infraestructura estratégica, recursos naturales, desinformación y competencia entre potencias por el alineamiento internacional. Luisa Ochoa, estudiante cucuteña de 16 años, contó que fue aceptada en el International Air and Space Program, que se realizará en el Johnson Space Center de Houston, Texas. La joven, que cursa grado 11 y planea estudiar Medicina, presentó un proyecto denominado Sentinela, un prototipo pensado para monitorear el estado de los medicamentos durante misiones espaciales prolongadas y determinar cuándo siguen siendo aptos para el consumo de los astronautas; aseguró que contempla en el futuro especializarse en medicina aeroespacial.

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