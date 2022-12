Alcaldía de Cartagena no es contundente con regulación de cocheros: animalista

El lunes, en horas de la noche, en la vía pública murió un caballo en la ciudad de Cartagena como consecuencia del maltrato al que son sometidos estos animales por parte de los cocheros de la ciudad.

El animal mostraba signos de deshidratación y maltrato, lo que prendió nuevamente las alarmas entre los grupos de animalistas que han venido protestando y solicitando legalmente la suspensión de la actividad.

Rafael Vergara, ambientalista de Cartagena, se refirió a esta situación que se repite a diario en la ‘heroica’ y aseguró que pese a que la Alcaldía de Cartagena intervino con una regulación persiste la circulación de los cocheros.

“No pueden hacer una regulación y no exigir su cumplimiento de manera inmediata. El gran problema que se ha dado es que hay autoridades que no han logrado entender que estamos tratando con un ser vivo y con una ciudadanía que tiene derecho a no despertarse con el muerto y la tragedia cotidiana”, dijo Vergara.

“El punto de fondo es que hay un gremio de cocheros que han vivido de esto toda la vida; hay unos que son responsables y otros que no entienden y piensan que la norma es para violarla”, agregó.

Hace unos días la Alcaldía de Cartagena -a través del cumplimiento del decreto 0656- determinó que 50 caballos debían salir de circulación por estar en pésimas condiciones y no cumplir con los estándares físicos. Además, la administración se comprometió a capacitar a los cocheros de la ciudad con el fin de mejorar las condiciones de los animales.