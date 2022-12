Así se ven los cultivos de banano afectados por el hongo Fusarium

Ante la confirmación de la presencia de un hongo en varios cultivos de banano en La Guajira, la situación para quienes se dedican a comercializar o a trabajar en las fincas bananeras es de total expectativa, incluso, varios trabajadores temen perder sus trabajos.

“Aquí la mayor fuente de empleo es en las bananeras y muchos de nuestros compañeros están quedando sin trabajo por el hongo Fusarium que acabó de aparecer hace no más de seis meses”, dijo Dalmir Mesa, uno de los trabajadores de las bananeras.

Jaime de La Hoz, quien durante años se ha dedicado a trabajar en las plantaciones de banano, dice que este hongo es quizá uno de los peores cuando de causar la muerte total de cultivos se trata.

“Empezamos con 55 hectáreas, el hongo se fue esparciendo y hoy en día ya están cerradas esas 55 hectáreas. Se han cambiado las cosas,

ya los carros quedan afuera de la finca, ya no pueden entrar por miedo a que se infecte y se esparza a otros lados la enfermedad”, dijo De la Hoz.

Por su parte, José Zúñiga, presidente de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira, dijo que el hongo está controlado en 175 hectáreas de banano de 2.500 que hay sembradas en La Guajira.

Asimismo, explicó que esta situación tampoco repercute en las exportaciones ni en el consumo.

“El Fusarium afecta la raíz y el tallo, la fruta no se ve afectada. El consumo del banano no tiene ningún riesgo para la salud, es decir, que podemos seguir consumiendo banano con total tranquilidad porque el hongo no está presente en la fruta como tal”, explicó Zuñiga.

Los protocolos de cuarentena se mantienen en algunas fincas afectadas para evitar la propagación de este hongo.

#Video Hectáreas de cultivos de banano en La Guajira fueron afectadas por el hongo Fusarium. Este es el estado en el que se encuentran actualmente #MañanasBLU #ColombiaEstáAlAire https://t.co/K8J7Si7Bco pic.twitter.com/ZSWWeSIIXl — BLU Caribe (@BLUCaribe) August 9, 2019

