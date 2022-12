Ecoprogreso lucha por conservación de manglares en Ciénaga de la Virgen

de ecosistemas.

Publicidad

“Los manglares son un ecosistema muy importante para la biodiversidad del mar. Por ejemplo el 70% de los peces pasan su etapa juvenil allí como forma de protección y de refugio”, manifestó.

A su vez, Mourra dijo que “los manglares protegen a las comunidades que están en la costa. Eso quedó muy claro después del tsunami que hubo en Asia hace unos años donde los lugares que tenían conformado este ecosistema no tuvieron un impacto ambiental tan grande”.

Publicidad

Finalmente, la directora de Ecoprogreso recomendó que los turistas no deberían generar tanta contaminación y que “la actitud mínima que un ciudadano debe tener es no botar basura”. Parece algo simple pero no sucede.