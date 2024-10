¿Qué tanto saben los colombianos sobre la biodiversidad?

A propósito de la COP16 ¿Qué tanto saben los ciudadanos de a pie de los 2 temas básicos del encuentro, que son diversidad biológica y uso sostenible de los recursos?. La reconocida cadena Droguerías Colsubsidio salió a las calles de Cali, Medellín y Bogotá para hacer un ejercicio de pedagogía ambiental.

De acuerdo al estudio titulado ‘percepción sobre la biodiversidad en Colombia’, creado por WWF y la firma Cifras y Conceptos, la biodiversidad sigue siendo un concepto técnico para los ciudadanos. Seis de cada diez colombianos no sabe con claridad qué es biodiversidad , ni sostenibilidad ambiental.

Esto dijeron los colombianos sobre qué es biodiversidad

“La biodiversidad es lo que hay en un zoológico”, “lo que hay en los bosques”, “es la variedad de peces”, “biodiversidad es naturaleza”, “los animales y las plantas”, “proteger a los animales en peligro", fueron algunas de las respuestas de los colombianos entrevistados en Cali, Bogotá y Medellín .

Según los expertos, las respuestas dejan ver que la mayoría de las personas piensan que biodiversidad es sólo fauna y flora. No saben que también incluye microorganismos, ecosistemas, fuentes de agua, entre otros, por eso, en la medida en la que no talan árboles y no matan animales creen que no contaminan y resulta que la biodiversidad funciona como una red integrada, así que al dañar alguna de sus partes es afectado todo el sistema.

Actualmente, Colombia es el país número 1 en diversidad de orquídeas, aves y mariposas. El segundo en plantas, anfibios, peces de agua dulce, reptiles, palmas y murciélago y el tercer país con mayor biodiversidad en el mundo.

Colombianos confunden sostenibilidad con reciclar

"La sostenibilidad es reciclar”, "es tener plantas en casa", "es no tirar basura en la calle", “la sostenibilidad significa usar bolsas de tela", "sostenibilidad es plantar árboles", fueron algunas de las respuestas de los colombianos entrevistados en Cali, Bogotá y Medellín .

Como otro de los ejes centrales de la COP16 es el uso sostenible de los recursos, esa fue la segunda pregunta de este ejercicio de pedagogía ambiental.

Según Naciones Unidas, sostenibilidad es “todo lo que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de saciar sus necesidades propias”. Dicha organización aprobó 17 objetivos para mejorar la vida en el planeta para 2030. Entre ellos, hay 3 que hablan de la biodiversidad: acción por el clima y la protección de los ecosistemas submarinos y terrestres.