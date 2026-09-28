$3,9 billones para apagón y reconstrucción: 28 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 28 de septiembre de 2026:



Las Fuerzas Militares intensifican las operaciones contra la minería ilegal, con 124 capturados y 269 unidades de producción minera y socavones neutralizados desde el 7 de agosto. Los procedimientos también dejaron incautaciones de maquinaria amarilla, dragas, combustible y otros equipos utilizados para la extracción ilícita de recursos, con el objetivo de afectar las fuentes de financiación de estructuras criminales y reducir el impacto ambiental.

Los procedimientos también dejaron incautaciones de maquinaria amarilla, dragas, combustible y otros equipos utilizados para la extracción ilícita de recursos, con el objetivo de afectar las fuentes de financiación de estructuras criminales y reducir el impacto ambiental. El Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional un nuevo crédito para aliviar la presión sobre las finanzas públicas. Entre las opciones está un préstamo a tasas inferiores a las del mercado que permita sustituir deuda más costosa, con desembolsos por tramos y sujeto al cumplimiento de metas fiscales. Todavía no existe un acuerdo cerrado y las conversaciones coinciden con la discusión del presupuesto de 2027 y el anuncio de recortes por $40 billones.

Entre las opciones está un préstamo a tasas inferiores a las del mercado que permita sustituir deuda más costosa, con desembolsos por tramos y sujeto al cumplimiento de metas fiscales. Todavía no existe un acuerdo cerrado y las conversaciones coinciden con la discusión del presupuesto de 2027 y el anuncio de recortes por $40 billones. Un operativo en contra del contrabando en 15 bodegas de un parque empresarial de Mosquera deja mercancía incautada por más de $8.000 millones . La DIAN encontró 1.653 bicicletas, más de 13.000 rollos de tela, mesas, adornos y luces navideñas de procedencia extranjera que permanecen bajo verificación por posibles incumplimientos de la normativa aduanera. Más de 60 funcionarios participaron en la intervención junto con la Policía Fiscal y Aduanera.

. La DIAN encontró 1.653 bicicletas, más de 13.000 rollos de tela, mesas, adornos y luces navideñas de procedencia extranjera que permanecen bajo verificación por posibles incumplimientos de la normativa aduanera. Más de 60 funcionarios participaron en la intervención junto con la Policía Fiscal y Aduanera. La Fiscalía confirma una tercera línea de investigación contra el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa por la compra de las plantas Termomorichal I y II por 42 millones de dólares. El ente investigador indaga posibles favorecimientos y vínculos comerciales alrededor de la operación, incluida la relación entre personas cercanas a Roa y la firma proveedora de los activos. También revisó documentos anteriores que señalaban que las plantas debían pasar a Ecopetrol sin costo al finalizar el contrato.

El ente investigador indaga posibles favorecimientos y vínculos comerciales alrededor de la operación, incluida la relación entre personas cercanas a Roa y la firma proveedora de los activos. También revisó documentos anteriores que señalaban que las plantas debían pasar a Ecopetrol sin costo al finalizar el contrato. El Gobierno radicó un proyecto para liberar $3,9 billones del presupuesto de 2026, destinados a enfrentar el riesgo de apagón y financiar la reconstrucción tras el terremoto. La propuesta contempla $1,2 billones para cubrir obligaciones de Air-e con generadores de energía y reducir el riesgo financiero del sistema eléctrico, además de $2,7 billones como aporte inicial al Fondo Milagro para la reconstrucción.

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