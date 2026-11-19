Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 18 de noviembre de 2026:



Lizeht Alejandra Castaño regresó a su casa después de permanecer 24 días secuestrada en el Valle del Cauca . La joven de 19 años había sido raptada el pasado 27 de octubre en una panadería de propiedad de su familia en Guacarí. La Gobernación confirmó que fue liberada por presión de las autoridades, se encuentra en buenas condiciones y fue sometida a una valoración médica.

. La joven de 19 años había sido raptada el pasado 27 de octubre en una panadería de propiedad de su familia en Guacarí. La Gobernación confirmó que fue liberada por presión de las autoridades, se encuentra en buenas condiciones y fue sometida a una valoración médica. Anthropic debutó en el Nasdaq con una salida a bolsa histórica para el sector de inteligencia artificial . La compañía detrás de Claude fijó sus acciones en 83 dólares y esperaba captar cerca de US$79.400 millones, en medio de cuestionamientos sobre la rentabilidad y los riesgos del desarrollo acelerado de esta tecnología.

. La compañía detrás de Claude fijó sus acciones en 83 dólares y esperaba captar cerca de US$79.400 millones, en medio de cuestionamientos sobre la rentabilidad y los riesgos del desarrollo acelerado de esta tecnología. La representante Luz Verónica Estrada quedó en el centro de una polémica por presuntas irregularidades en sus títulos académicos . La Universidad Nacional confirmó que no encontró registros que acrediten que hubiera sido estudiante o egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia, mientras la Corte Suprema recibió cinco denuncias relacionadas con el caso.

. La Universidad Nacional confirmó que no encontró registros que acrediten que hubiera sido estudiante o egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia, mientras la Corte Suprema recibió cinco denuncias relacionadas con el caso. Bogotá activará medidas de ahorro de energía ante el aumento de la demanda y los retrasos en las obras necesarias para reforzar el sistema eléctrico . El alcalde Carlos Fernando Galán anunció una circular para reducir el consumo en las entidades distritales y pidió que empresas y el Gobierno Nacional se sumen. La ANDEG advirtió sobre un denominado “apagón tácito” y el Grupo de Energía de Bogotá señaló retrasos de hasta 13 años en líneas de transmisión necesarias para atender el crecimiento de la demanda.

. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció una circular para reducir el consumo en las entidades distritales y pidió que empresas y el Gobierno Nacional se sumen. La ANDEG advirtió sobre un denominado “apagón tácito” y el Grupo de Energía de Bogotá señaló retrasos de hasta 13 años en líneas de transmisión necesarias para atender el crecimiento de la demanda. El 71 % de los bogotanos asegura sentirse orgulloso de la ciudad y varios indicadores de optimismo y satisfacción mejoraron frente a 2025, según Bogotá Cómo Vamos . Felipe Mariño, director de la organización, explicó que las oportunidades de empleo, educación y emprendimiento están impulsando esa percepción, aunque advirtió que persisten grandes brechas entre niveles socioeconómicos. También aclaró que una reducción en la percepción de inseguridad todavía no significa que los ciudadanos se sientan plenamente seguros.

. Felipe Mariño, director de la organización, explicó que las oportunidades de empleo, educación y emprendimiento están impulsando esa percepción, aunque advirtió que persisten grandes brechas entre niveles socioeconómicos. También aclaró que una reducción en la percepción de inseguridad todavía no significa que los ciudadanos se sientan plenamente seguros. La Fiscalía radicó escrito de acusación para llevar a juicio al cantante Blessd dentro de una investigación por hechos ocurridos durante una reunión en su disquera. Al artista se le acusa de constreñimiento ilegal, mientras otros involucrados enfrentan cargos adicionales. La audiencia quedó programada para el próximo 9 de febrero.

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