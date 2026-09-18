Asesinan vigilante en estación de TransMilenio: 18 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 18 de septiembre de 2026:



Cristian Garzón, vigilante de 27 años de TransMilenio, fue asesinado en la estación Terreros de TransMilenio, en Soacha, cuando intentaba impedir que dos personas ingresaran al sistema sin pagar. Según el relato de una compañera, Garzón intervino cuando uno de los hombres iba a atacarla y recibió dos heridas con arma blanca en el pecho. Los dos señalados responsables fueron capturados y quedaron a disposición de la Fiscalía.

Según el relato de una compañera, Garzón intervino cuando uno de los hombres iba a atacarla y recibió dos heridas con arma blanca en el pecho. Los dos señalados responsables fueron capturados y quedaron a disposición de la Fiscalía. José Rojas Lárez fue enviado a la cárcel por el crimen de Ana Lucía González, la niña venezolana asesinada tras ser raptada en Mosquera . La Fiscalía le imputó feminicidio agravado y actos sexuales agravados, cargos que no aceptó. El juez señaló que el caso tendría características de violencia vicaria, al considerar que la menor habría sido utilizada para causar daño a su hermana, expareja del procesado.

. La Fiscalía le imputó feminicidio agravado y actos sexuales agravados, cargos que no aceptó. El juez señaló que el caso tendría características de violencia vicaria, al considerar que la menor habría sido utilizada para causar daño a su hermana, expareja del procesado. Alejandro Ramelli, presidente de la JEP , advirtió que un nuevo recorte de $100.000 millones dejaría a la jurisdicción sin capacidad para funcionar. Aseguró que la reducción afectaría las investigaciones, audiencias y atención a las víctimas. También afirmó que lleva cerca de tres meses intentando comunicarse con el presidente Abelardo De La Espriella sin obtener respuesta y sostuvo que ve en la desfinanciación una estrategia para debilitar a la JEP.

, advirtió que un nuevo recorte de $100.000 millones dejaría a la jurisdicción sin capacidad para funcionar. Aseguró que la reducción afectaría las investigaciones, audiencias y atención a las víctimas. También afirmó que lleva cerca de tres meses intentando comunicarse con el presidente Abelardo De La Espriella sin obtener respuesta y sostuvo que ve en la desfinanciación una estrategia para debilitar a la JEP. Óscar Quiroga, alcalde de Viotá, Cundinamarca, pidió ayuda urgente al Gobierno nacional ante la grave sequía que enfrenta el municipio . Explicó que en 60 días se han registrado 53 incendios forestales, que el río Lindo se secó y que el río Calandaima, la única fuente disponible, también está reduciendo rápidamente su caudal. Advirtió que la capacidad operativa y financiera del municipio está desbordada y solicitó más carrotanques y apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

. Explicó que en 60 días se han registrado 53 incendios forestales, que el río Lindo se secó y que el río Calandaima, la única fuente disponible, también está reduciendo rápidamente su caudal. Advirtió que la capacidad operativa y financiera del municipio está desbordada y solicitó más carrotanques y apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Ocho de cada diez colombianos planean celebrar Amor y Amistad este año, según cifras de Fenalco. El amigo secreto todavía sigue vigente, pues el 73 % de quienes celebrarán piensa jugarlo y el trabajo es el lugar donde más se realiza. Chocolates y dulces encabezan los regalos, mientras solo el 8 % escogerá flores; además, las redes sociales son la principal fuente de inspiración para buscar detalles.

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