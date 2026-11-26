Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 26 de noviembre de 2026:



El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que se presentó un atentado terrorista contra la estación de Policía en Condoto, Chocó. Este ataque dejó un saldo de un patrullero asesinado.

Más de 200 presuntos delincuentes fueron capturados durante operativos de las autoridades en Antioquia y Valle del Cauca . En Medellín y otros municipios antioqueños fueron detenidas 113 personas, entre ellas alias ‘Grinder’, señalado de utilizar aplicaciones de citas para identificar víctimas de la comunidad LGBTIQ+. Por su parte, en Cali fueron capturadas 96 personas señaladas de delitos como homicidio, extorsión, hurto y tráfico de estupefacientes.

. En Medellín y otros municipios antioqueños fueron detenidas 113 personas, entre ellas alias ‘Grinder’, señalado de utilizar aplicaciones de citas para identificar víctimas de la comunidad LGBTIQ+. Por su parte, en Cali fueron capturadas 96 personas señaladas de delitos como homicidio, extorsión, hurto y tráfico de estupefacientes. El Gobierno anunció la reactivación de los subsidios de vivienda con el programa Mi Casa Milagro, que reemplazará a Mi Casa Ya . La iniciativa contempla ayudas de hasta 30 salarios mínimos para la adquisición de vivienda nueva de interés social y prioritario. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, explicó que la convocatoria podría abrirse en marzo de 2027, aunque todavía no existe un calendario definitivo de inscripciones y está pendiente la definición de los recursos.

. La iniciativa contempla ayudas de hasta 30 salarios mínimos para la adquisición de vivienda nueva de interés social y prioritario. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, explicó que la convocatoria podría abrirse en marzo de 2027, aunque todavía no existe un calendario definitivo de inscripciones y está pendiente la definición de los recursos. Las autoridades investigan si un cuarto implicado en la toma de rehenes del Éxito de Cartagena continúa prófugo . El alcalde Dumek Turbay también señaló que se indaga una posible entrega de información por parte de alguien vinculado al establecimiento comercial. Entretanto, dos de las víctimas, Carlos Tapia y Daniel Díaz, denunciaron que fueron confundidas con los secuestradores y señaladas injustamente en redes sociales después de recuperar su libertad.

. El alcalde Dumek Turbay también señaló que se indaga una posible entrega de información por parte de alguien vinculado al establecimiento comercial. Entretanto, dos de las víctimas, Carlos Tapia y Daniel Díaz, denunciaron que fueron confundidas con los secuestradores y señaladas injustamente en redes sociales después de recuperar su libertad. Los proyectos sociales anunciados por Gustavo Petro como compensación por la compra de los aviones Gripen todavía no han sido contratados . Blu Radio conoció que, aunque se firmó un convenio marco de cooperación con la compañía sueca Saab, nunca se concretaron los acuerdos específicos para la dotación del hospital San Juan de Dios, la planta de paneles solares en Córdoba y la desalinizadora en La Guajira. La compensación, valorada en más de 350 millones de dólares, continúa en revisión.

. Blu Radio conoció que, aunque se firmó un convenio marco de cooperación con la compañía sueca Saab, nunca se concretaron los acuerdos específicos para la dotación del hospital San Juan de Dios, la planta de paneles solares en Córdoba y la desalinizadora en La Guajira. La compensación, valorada en más de 350 millones de dólares, continúa en revisión. La productividad total de los factores se ubicó en apenas 0,15 %, según las cifras presentadas por el DANE para la negociación del salario mínimo de 2027 . El resultado estuvo por debajo de las expectativas de los analistas y, sumado a una inflación proyectada del 7 %, podría situar la referencia técnica del incremento en 7,15 %. La mesa de concertación se instalará oficialmente este viernes y las propuestas de aumento se conocerán el próximo 10 de diciembre.

. El resultado estuvo por debajo de las expectativas de los analistas y, sumado a una inflación proyectada del 7 %, podría situar la referencia técnica del incremento en 7,15 %. La mesa de concertación se instalará oficialmente este viernes y las propuestas de aumento se conocerán el próximo 10 de diciembre. Bogotá ocupa el séptimo lugar entre las ciudades con mayor congestión vehicular del mundo . Recorrer apenas diez kilómetros en la capital toma en promedio 31 minutos y 45 segundos, un tiempo que puede aumentar hasta los 43 minutos en horas pico. Los conductores pierden alrededor de 153 horas al año en el tráfico, equivalentes a más de seis días completos.

. Recorrer apenas diez kilómetros en la capital toma en promedio 31 minutos y 45 segundos, un tiempo que puede aumentar hasta los 43 minutos en horas pico. Los conductores pierden alrededor de 153 horas al año en el tráfico, equivalentes a más de seis días completos. TransMilenio se pronunció después de que se viralizara un video en el que uno de sus buses fue utilizado como tendedero de ropa . En las imágenes se observan medias, camisetas y prendas de ropa interior colgadas de una cuerda que atraviesa el vehículo mientras los pasajeros continúan su recorrido. La empresa recordó que los buses están destinados exclusivamente a la prestación del servicio público de transporte e hizo un llamado a respetar las normas de convivencia y los espacios de los demás usuarios.

. En las imágenes se observan medias, camisetas y prendas de ropa interior colgadas de una cuerda que atraviesa el vehículo mientras los pasajeros continúan su recorrido. La empresa recordó que los buses están destinados exclusivamente a la prestación del servicio público de transporte e hizo un llamado a respetar las normas de convivencia y los espacios de los demás usuarios. Más de 700.000 afiliados de Nueva EPS están en alerta por la suspensión de servicios en la Clínica Médica Duarte de Cúcuta. La institución anunció la medida ante la falta de pago de los recursos adeudados. Su gerente médico asistencial advirtió sobre las dificultades financieras que enfrenta la clínica, que venía atendiendo urgencias y pacientes oncológicos, incluso asumiendo costos de tratamientos especializados.

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