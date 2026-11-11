Caso Blanca Pardo sigue sin sospechosos: 11 de noviembre 2026, Meridiano Blu programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 11 de noviembre de 2026:



Un bombardeo contra el Clan del Golfo en zona rural de Tarazá, Antioquia, dejó ocho integrantes de esa organización muertos . Entre ellos estaría alias ‘Negro Perea’, señalado como uno de los principales cabecillas de la estructura y por quien se ofrecía una recompensa de hasta $2.000 millones. Las autoridades continuaban haciendo un barrido de la zona para consolidar los resultados de la operación.

. Entre ellos estaría alias ‘Negro Perea’, señalado como uno de los principales cabecillas de la estructura y por quien se ofrecía una recompensa de hasta $2.000 millones. Las autoridades continuaban haciendo un barrido de la zona para consolidar los resultados de la operación. Las autoridades desplegaron operativos para encontrar a Nancy Gómez, gestora social y esposa del alcalde de Uribia, secuestrada en La Guajira . El alcalde Jaime Buitrago aseguró que su familia había recibido amenazas previamente y cuestionó las medidas de protección que les fueron asignadas. Policía y Ejército buscan impedir que los responsables puedan trasladarla hacia territorio venezolano, mientras se investiga una posible participación del ELN.

. El alcalde Jaime Buitrago aseguró que su familia había recibido amenazas previamente y cuestionó las medidas de protección que les fueron asignadas. Policía y Ejército buscan impedir que los responsables puedan trasladarla hacia territorio venezolano, mientras se investiga una posible participación del ELN. La Fiscalía citó a Eva Ferrer para que declare por sus señalamientos contra la exprimera dama Verónica Alcocer . Ferrer deberá comparecer los próximos 24 y 25 de noviembre dentro de una investigación relacionada con delitos de narcotráfico, luego de afirmar que Alcocer habría utilizado aeronaves oficiales para transportar drogas hacia Venezuela y dólares hacia Colombia.

. Ferrer deberá comparecer los próximos 24 y 25 de noviembre dentro de una investigación relacionada con delitos de narcotráfico, luego de afirmar que Alcocer habría utilizado aeronaves oficiales para transportar drogas hacia Venezuela y dólares hacia Colombia. La crisis en la entrega de medicamentos de Sanitas llevó a las autoridades a exigir medidas para reducir filas que han superado las seis horas . Linda Ariza, subsecretaria encargada de Servicios de Salud y Aseguramiento de la Secretaría de Salud de Bogotá, explicó que encontraron puntos con largas esperas y condiciones inadecuadas para adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad. Señaló que los tiempos han comenzado a disminuir, aunque todavía no llegan al nivel esperado.

. Linda Ariza, subsecretaria encargada de Servicios de Salud y Aseguramiento de la Secretaría de Salud de Bogotá, explicó que encontraron puntos con largas esperas y condiciones inadecuadas para adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad. Señaló que los tiempos han comenzado a disminuir, aunque todavía no llegan al nivel esperado. Las viviendas ubicadas cerca de la primera línea del Metro de Bogotá ya registran una valorización cercana al 12 %, frente al 5 % del resto de la ciudad . Lesly Posada, gerente comercial de Finca Raíz, explicó que sectores de Bosa, Kennedy, Teusaquillo y Chapinero están mostrando incrementos asociados al proyecto. En los arriendos, el aumento ronda entre el 6 % y el 7 %, mientras la cercanía a las futuras estaciones está aumentando el atractivo de algunas zonas.

. Lesly Posada, gerente comercial de Finca Raíz, explicó que sectores de Bosa, Kennedy, Teusaquillo y Chapinero están mostrando incrementos asociados al proyecto. En los arriendos, el aumento ronda entre el 6 % y el 7 %, mientras la cercanía a las futuras estaciones está aumentando el atractivo de algunas zonas. A un mes de la muerte de Blanca Pardo, su familia asegura que todavía espera avances contundentes para establecer responsabilidades por el crimen . Jenny Pardo, hija de la mujer de 72 años que murió después de sufrir graves lesiones y abuso sexual en Nariño, señaló que continúan esperando resultados dentro de la investigación y la entrega de material probatorio de Medicina Legal que permita avanzar en la identificación de los responsables.

. Jenny Pardo, hija de la mujer de 72 años que murió después de sufrir graves lesiones y abuso sexual en Nariño, señaló que continúan esperando resultados dentro de la investigación y la entrega de material probatorio de Medicina Legal que permita avanzar en la identificación de los responsables. La familia de Blanca Pardo asegura que, dos meses y 11 días después del caso, todavía no hay sospechosos y la investigación sigue a la espera de pruebas genéticas de Medicina Legal. Jenny Pardo, hija de la víctima, explicó que la necropsia ya fue entregada, pero los análisis genéticos podrían tardar entre tres y seis meses. Según les informó su abogado, se encontró material genético del agresor que podría ser clave para identificarlo. Jenny también cuestionó que el acompañamiento anunciado por diferentes autoridades no se haya traducido hasta ahora en resultados concretos para la familia.

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