Colombia reabre puerta a fumigación con glifosato: 28 agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 28 de agosto de 2026:



El fenómeno de El Niño ya está presente en Colombia y podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027 . El IDEAM señaló una probabilidad superior al 97 % de que las condiciones persistan y advirtió sobre sequías prolongadas y mayor riesgo de incendios.

. El IDEAM señaló una probabilidad superior al 97 % de que las condiciones persistan y advirtió sobre sequías prolongadas y mayor riesgo de incendios. El Gobierno abrió nuevamente la puerta a la fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato . El Consejo Nacional de Estupefacientes derogó la resolución que mantenía suspendida esta modalidad desde 2015, aunque las fumigaciones no podrán comenzar de inmediato porque todavía deben cumplirse requisitos ambientales, sanitarios y de consulta previa.

. El Consejo Nacional de Estupefacientes derogó la resolución que mantenía suspendida esta modalidad desde 2015, aunque las fumigaciones no podrán comenzar de inmediato porque todavía deben cumplirse requisitos ambientales, sanitarios y de consulta previa. Las familias damnificadas por el terremoto tendrán una nueva alternativa para buscar vivienda . Cerca de 2.000 viviendas usadas , además de proyectos nuevos, fueron habilitadas para consulta en Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y Chocó. Las opciones incluyen financiación con tasas desde el 8 % , dependiendo de las condiciones de cada solicitante.

. Cerca de , además de proyectos nuevos, fueron habilitadas para consulta en Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y Chocó. Las opciones incluyen financiación con , dependiendo de las condiciones de cada solicitante. El presupuesto nacional de 2027, cercano a $635 billones, generó debate sobre las finanzas públicas . La cifra es alrededor de $60 billones superior a la presentada por el Gobierno Petro y sería financiada en buena parte con mayor endeudamiento.

. La cifra es alrededor de $60 billones superior a la presentada por el Gobierno Petro y sería financiada en buena parte con mayor endeudamiento. Colombia, Ecuador y Estados Unidos acordaron fortalecer su ofensiva contra el narcotráfico en la frontera del Pacífico. Los tres países compartirán inteligencia en tiempo real, coordinarán operaciones y reforzarán la vigilancia de las rutas utilizadas por organizaciones criminales.

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