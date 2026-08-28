Colombia reabre puerta a fumigación con glifosato: 28 agosto 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 28 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 28 de agosto de 2026:
- El fenómeno de El Niño ya está presente en Colombia y podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027. El IDEAM señaló una probabilidad superior al 97 % de que las condiciones persistan y advirtió sobre sequías prolongadas y mayor riesgo de incendios.
- El Gobierno abrió nuevamente la puerta a la fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato. El Consejo Nacional de Estupefacientes derogó la resolución que mantenía suspendida esta modalidad desde 2015, aunque las fumigaciones no podrán comenzar de inmediato porque todavía deben cumplirse requisitos ambientales, sanitarios y de consulta previa.
- Las familias damnificadas por el terremoto tendrán una nueva alternativa para buscar vivienda. Cerca de 2.000 viviendas usadas, además de proyectos nuevos, fueron habilitadas para consulta en Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y Chocó. Las opciones incluyen financiación con tasas desde el 8 %, dependiendo de las condiciones de cada solicitante.
- El presupuesto nacional de 2027, cercano a $635 billones, generó debate sobre las finanzas públicas. La cifra es alrededor de $60 billones superior a la presentada por el Gobierno Petro y sería financiada en buena parte con mayor endeudamiento.
- Colombia, Ecuador y Estados Unidos acordaron fortalecer su ofensiva contra el narcotráfico en la frontera del Pacífico. Los tres países compartirán inteligencia en tiempo real, coordinarán operaciones y reforzarán la vigilancia de las rutas utilizadas por organizaciones criminales.
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