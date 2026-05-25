Colombia rumbo al Mundial y elecciones: 25 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 25 de mayo de 2026:

La Selección Colombia confirmó la lista de 26 convocados para disputar la Copa del Mundo, con varias sorpresas y ausencias destacadas en la convocatoria de Néstor Lorenzo.

con varias sorpresas y ausencias destacadas en la convocatoria de Más de 228.000 uniformados fueron desplegados en todo el país para garantizar la seguridad de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, especialmente en 38 municipios priorizados.

del próximo 31 de mayo, especialmente en 38 municipios priorizados. Un video muestra la fuga de alias ‘Chala’, uno de los principales cabecillas de las disidencias señaladas del asesinato del periodista Mateo Pérez en Antioquia.

uno de los principales cabecillas de las disidencias señaladas del asesinato del periodista Mateo Pérez en Antioquia. En Bogotá comenzaron las pruebas energizadas de los primeros trenes de la Línea 1 del Metro, que ya recorren el viaducto de manera autónoma en el sur de la ciudad.



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