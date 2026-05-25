Colombia rumbo al Mundial y elecciones: 25 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 25 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 25 de mayo de 2026:
- La Selección Colombia confirmó la lista de 26 convocados para disputar la Copa del Mundo, con varias sorpresas y ausencias destacadas en la convocatoria de Néstor Lorenzo.
- Más de 228.000 uniformados fueron desplegados en todo el país para garantizar la seguridad de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, especialmente en 38 municipios priorizados.
- Un video muestra la fuga de alias ‘Chala’, uno de los principales cabecillas de las disidencias señaladas del asesinato del periodista Mateo Pérez en Antioquia.
- En Bogotá comenzaron las pruebas energizadas de los primeros trenes de la Línea 1 del Metro, que ya recorren el viaducto de manera autónoma en el sur de la ciudad.
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