Déficit de energía en Colombia ronda el 9 %: 14 de octubre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 14 de octubre de 2026:



Las movilizaciones convocadas contra el Gobierno avanzaron en varias ciudades del país, con Bogotá como uno de los principales puntos de concentración . En la capital hubo cierres y desvíos de TransMilenio mientras los manifestantes se dirigían hacia la Plaza de Bolívar, aunque durante buena parte de la jornada no se reportaron alteraciones graves de orden público. En Cali las marchas terminaron sin contratiempos y en Bucaramanga participaron más de 5.000 personas, con algunos episodios de grafitis en establecimientos.

. En la capital hubo cierres y desvíos de TransMilenio mientras los manifestantes se dirigían hacia la Plaza de Bolívar, aunque durante buena parte de la jornada no se reportaron alteraciones graves de orden público. En Cali las marchas terminaron sin contratiempos y en Bucaramanga participaron más de 5.000 personas, con algunos episodios de grafitis en establecimientos. El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 avanzó con una cifra de $634,9 billones y una redistribución de recursos destinados inicialmente al pago de deuda . Christian Garcés, senador de la República, aseguró que el Gobierno cuenta con una mayoría suficiente para aprobarlo y explicó que cerca de $3,9 billones quedarían destinados a atender desastres como el terremoto y el fenómeno de El Niño. Sin embargo, advirtió que los recursos para la reconstrucción todavía no están completamente garantizados y que podrían necesitarse entre $30 y $40 billones.

. Christian Garcés, senador de la República, aseguró que el Gobierno cuenta con una mayoría suficiente para aprobarlo y explicó que cerca de $3,9 billones quedarían destinados a atender desastres como el terremoto y el fenómeno de El Niño. Sin embargo, advirtió que los recursos para la reconstrucción todavía no están completamente garantizados y que podrían necesitarse entre $30 y $40 billones. Bogotá habilitará un alivio del 60 % sobre los intereses de determinadas multas de tránsito que se encuentren en mora. El beneficio aplica para obligaciones vencidas antes del 30 de junio de 2024 y permitirá pagar la totalidad de la multa, pero únicamente el 40 % de los intereses acumulados. No cobija sanciones por conducir en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas y el plazo para pagar vence el 21 de diciembre.

El beneficio aplica para obligaciones vencidas antes del 30 de junio de 2024 y permitirá pagar la totalidad de la multa, pero únicamente el 40 % de los intereses acumulados. No cobija sanciones por conducir en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas y el plazo para pagar vence el 21 de diciembre. El mal estado de la gramilla de El Campín obligó a aplazar otro partido y podría llevar a modificar los conciertos previstos para finales de octubre . Daniel García Cañón, director del IDRD, confirmó que el Distrito inició acciones contractuales ante un posible incumplimiento de Sencia y explicó que las sanciones pueden incluir multas, reducción de la retribución e incluso una cláusula penal cercana a $4.700 millones. También señaló que el Estadio Metropolitano de Techo está disponible como alternativa para los equipos bogotanos mientras se recupera la cancha.

. Daniel García Cañón, director del IDRD, confirmó que el Distrito inició acciones contractuales ante un posible incumplimiento de Sencia y explicó que las sanciones pueden incluir multas, reducción de la retribución e incluso una cláusula penal cercana a $4.700 millones. También señaló que el Estadio Metropolitano de Techo está disponible como alternativa para los equipos bogotanos mientras se recupera la cancha. El Gobierno advirtió que Colombia enfrenta un déficit de energía firme cercano al 9 % en momentos en que aumenta la demanda y se aproxima un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad . El viceministro de Energías aseguró que el consumo eléctrico del país es actualmente un 24 % mayor que en 2019 y señaló que también existen dificultades para garantizar el abastecimiento de gas natural. El Ejecutivo considera que las decisiones que se adopten ahora serán determinantes para reducir el riesgo de problemas de suministro.

. El viceministro de Energías aseguró que el consumo eléctrico del país es actualmente un 24 % mayor que en 2019 y señaló que también existen dificultades para garantizar el abastecimiento de gas natural. El Ejecutivo considera que las decisiones que se adopten ahora serán determinantes para reducir el riesgo de problemas de suministro. Trabajadores de 4-72 denunciaron retrasos de más de dos semanas en el pago de sus salarios por problemas de caja de la compañía. Germán Rodríguez, secretario de Sintrapostal (sindicato de trabajadores de la compañía), explicó que los ingresos de la empresa no dependen de una partida directa del Presupuesto General de la Nación, sino de su propia gestión comercial, y señaló que esperan ajustes administrativos para garantizar los recursos necesarios. 4-72 anunció que prepara un pronunciamiento oficial sobre su situación financiera.

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