El Niño podría ser el más fuerte registrado: 11 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 11 de septiembre de 2026:



Un sismo de magnitud 4,5 sacudió el occidente del país y tuvo como epicentro Istmina, Chocó. El movimiento se registró a las 11:42 de la mañana y fue sentido con fuerza en Cali, Pereira y municipios de Risaralda y del norte del Valle del Cauca. Las autoridades realizaron recorridos en zonas con edificaciones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y no reportaron nuevas emergencias inicialmente.

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que mantendrá la ofensiva contra los grupos armados ilegales. Durante una visita a Quimbaya, Quindío, afirmó que la seguridad será uno de los pilares de la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto. Además, advirtió que 204 municipios todavía no han entregado al Gobierno la caracterización de sus afectaciones.

El fenómeno de El Niño podría convertirse en el más fuerte registrado en Colombia, con una probabilidad del 75 %, según el Ideam. La entidad advirtió que lo peor todavía estaría por venir, con temperaturas más altas, reducción de las lluvias y caudales, suelos más secos y condiciones favorables para la propagación de incendios forestales.

James Rodríguez fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Atlético Nacional. El volante aseguró que llega con hambre de competir y ganar títulos, destacó el peso de la camiseta verdolaga y dijo que quiere estar disponible cuanto antes. El técnico Lucas González señaló que podría tener minutos muy pronto, incluso frente a Águilas Doradas, dependiendo de cómo responda en los entrenamientos.

El paso deprimido de TransMilenio que conectará la avenida de Las Américas con la avenida 68 ya supera el 99 % de avance. La estructura tendrá cerca de 500 metros y será exclusiva para buses del sistema, con conexión posterior hacia la calle 26. El Distrito espera ponerla en funcionamiento antes de terminar 2026.

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