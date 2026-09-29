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Exalcalde Jhon ‘Calzones’ asesinado en Yopal: 29 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de sept, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 29 de septiembre de 2026:

  • Murió Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, exalcalde de Yopal, después de recibir cuatro disparos en un atentado en su finca. La noticia fue confirmada en vivo por César Ortiz, gobernador de Casanare, quien recibía el reporte del hospital. Un menor de edad fue capturado como presunto participante y las autoridades buscan a otro hombre; además, investigan si la motocicleta utilizada había sido robada un día antes a un ganadero que también fue asesinado.
  • La familia de Mónica Beltrán, la menor reclutada y asesinada cuando intentaba escapar de las disidencias de las FARC en Norte de Santander, pidió garantías de seguridad ante posibles represalias. Las autoridades capturaron a alias ‘Pollo’, señalado como presunto responsable del crimen y relacionado además con reclutamiento forzado, desplazamiento, secuestro e intimidaciones en el Catatumbo.
  • Un ataque con explosivos lanzados desde drones contra la Policía en Tunía, Cauca, dejó seis uniformados heridos y obligó al cierre de la vía Panamericana entre Cali y Popayán. Uno de los policías fue trasladado en condición grave a Popayán, mientras conductores quedaron resguardados en viviendas y establecimientos cercanos. En Condoto, Chocó, otro ataque con drones contra una estación de Policía dejó herido a un intendente.
  • El Gobierno radicó con mensaje de urgencia un proyecto para trasladar $1,2 billones y atender los problemas financieros del sistema eléctrico de la Costa Caribe. El ministro de Hacienda señaló que los recursos buscan sostener el sistema mientras persistan las dificultades asociadas al fenómeno de El Niño y reducir el riesgo de afectaciones en el suministro eléctrico.
  • Pato, el perro Pomerania que fue robado a una pareja en Suba, fue recuperado y regresó con su familia. Los responsables inicialmente habrían exigido $800.000 y luego aseguraron que tenían un comprador que pagaría $25 millones por el animal. Ante este tipo de casos, una de las principales recomendaciones es instalar a perros y gatos un microchip de identificación con los datos de sus propietarios, que puede obtenerse gratuitamente mediante jornadas del Distrito.

Escuche el programa completo aquí:

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