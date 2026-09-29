Exalcalde Jhon ‘Calzones’ asesinado en Yopal: 29 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 29 de septiembre de 2026:



Murió Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, exalcalde de Yopal, después de recibir cuatro disparos en un atentado en su finca . La noticia fue confirmada en vivo por César Ortiz, gobernador de Casanare, quien recibía el reporte del hospital. Un menor de edad fue capturado como presunto participante y las autoridades buscan a otro hombre; además, investigan si la motocicleta utilizada había sido robada un día antes a un ganadero que también fue asesinado.

. La noticia fue confirmada en vivo por César Ortiz, gobernador de Casanare, quien recibía el reporte del hospital. Un menor de edad fue capturado como presunto participante y las autoridades buscan a otro hombre; además, investigan si la motocicleta utilizada había sido robada un día antes a un ganadero que también fue asesinado. La familia de Mónica Beltrán, la menor reclutada y asesinada cuando intentaba escapar de las disidencias de las FARC en Norte de Santander, pidió garantías de seguridad ante posibles represalias. Las autoridades capturaron a alias ‘Pollo’, señalado como presunto responsable del crimen y relacionado además con reclutamiento forzado, desplazamiento, secuestro e intimidaciones en el Catatumbo.

Las autoridades capturaron a alias ‘Pollo’, señalado como presunto responsable del crimen y relacionado además con reclutamiento forzado, desplazamiento, secuestro e intimidaciones en el Catatumbo. Un ataque con explosivos lanzados desde drones contra la Policía en Tunía, Cauca, dejó seis uniformados heridos y obligó al cierre de la vía Panamericana entre Cali y Popayán. Uno de los policías fue trasladado en condición grave a Popayán, mientras conductores quedaron resguardados en viviendas y establecimientos cercanos. En Condoto, Chocó, otro ataque con drones contra una estación de Policía dejó herido a un intendente.

Uno de los policías fue trasladado en condición grave a Popayán, mientras conductores quedaron resguardados en viviendas y establecimientos cercanos. En Condoto, Chocó, otro ataque con drones contra una estación de Policía dejó herido a un intendente. El Gobierno radicó con mensaje de urgencia un proyecto para trasladar $1,2 billones y atender los problemas financieros del sistema eléctrico de la Costa Caribe . El ministro de Hacienda señaló que los recursos buscan sostener el sistema mientras persistan las dificultades asociadas al fenómeno de El Niño y reducir el riesgo de afectaciones en el suministro eléctrico.

. El ministro de Hacienda señaló que los recursos buscan sostener el sistema mientras persistan las dificultades asociadas al fenómeno de El Niño y reducir el riesgo de afectaciones en el suministro eléctrico. Pato, el perro Pomerania que fue robado a una pareja en Suba, fue recuperado y regresó con su familia. Los responsables inicialmente habrían exigido $800.000 y luego aseguraron que tenían un comprador que pagaría $25 millones por el animal. Ante este tipo de casos, una de las principales recomendaciones es instalar a perros y gatos un microchip de identificación con los datos de sus propietarios, que puede obtenerse gratuitamente mediante jornadas del Distrito.

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