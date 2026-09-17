Familia pide agilizar caso de Ana Lucía: 17 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 17 de septiembre de 2026:



La familia de Ana Lucía González, la niña de ocho años hallada sin vida en Ciudad Bolívar, pidió celeridad a Medicina Legal para poder repatriar su cuerpo a Venezuela . Rafael González , tío de la menor, aseguró que les informaron que los resultados de ADN podrían tardar 20 días hábiles y explicó que la familia no cuenta con suficientes recursos para permanecer ese tiempo en Bogotá. También relató que, antes de la desaparición, se habría presentado una discusión entre la hermana de Ana Lucía y su pareja, y señaló que el hombre le habría hecho amenazas contra su familia.

. , tío de la menor, aseguró que les informaron que los resultados de ADN podrían tardar 20 días hábiles y explicó que la familia no cuenta con suficientes recursos para permanecer ese tiempo en Bogotá. También relató que, antes de la desaparición, se habría presentado una discusión entre la hermana de Ana Lucía y su pareja, y señaló que el hombre le habría hecho amenazas contra su familia. Acolgen advirtió que un apagón en Colombia podría costarle al país más de $200.000 millones diarios. El gremio aseguró que se necesitan inversiones cercanas a los $10 billones anuales para recuperar la confiabilidad del sistema eléctrico, mientras el Gobierno afirmó que está tomando medidas para evitar restricciones de energía durante el fenómeno de El Niño.

El gremio aseguró que se necesitan inversiones cercanas a los $10 billones anuales para recuperar la confiabilidad del sistema eléctrico, mientras el Gobierno afirmó que está tomando medidas para evitar restricciones de energía durante el fenómeno de El Niño. En Cali comenzó la demolición de 16 edificios que quedaron en riesgo de colapso por los daños causados por el terremoto del 10 de agosto. Entre las estructuras hay hoteles, comercios, edificios residenciales y oficinas. El alcalde Alejandro Eder aseguró que, una vez terminadas las demoliciones, avanzará la reconstrucción de viviendas para las familias damnificadas.

Entre las estructuras hay hoteles, comercios, edificios residenciales y oficinas. El alcalde Alejandro Eder aseguró que, una vez terminadas las demoliciones, avanzará la reconstrucción de viviendas para las familias damnificadas. Alias ‘Negritoon’ fue capturado en Bogotá señalado de contactar a menores de edad por redes sociales para solicitarles material íntimo . Una investigación de la Dijin, la Fiscalía y autoridades estadounidenses permitió identificar al menos 45 archivos y 11 posibles víctimas menores de edad, entre ellas dos extranjeras. Según las autoridades, el hombre habría utilizado un segundo celular para guardar el contenido que recibía.

. Una investigación de la Dijin, la Fiscalía y autoridades estadounidenses permitió identificar al menos 45 archivos y 11 posibles víctimas menores de edad, entre ellas dos extranjeras. Según las autoridades, el hombre habría utilizado un segundo celular para guardar el contenido que recibía. Las facturas de gas natural han aumentado entre 2,5 % y 7 % frente al año pasado y en la Costa Caribe el incremento llega hasta el 20 %. La caída en la producción nacional y la mayor dependencia del gas importado están presionando los precios. Ante este panorama, el Gobierno incluso contempla proyectos de interconexión con Venezuela y ya conversa sobre el tema con Estados Unidos.

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