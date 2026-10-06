FMI prestaría US$20.000 millones a Colombia: 6 de octubre de 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 6 de octubre de 2026:



Las autoridades frustraron un atentado terrorista en la vía Panamericana, en Santander de Quilichao, Cauca . Soldados que realizaban un puesto de control interceptaron un vehículo, capturaron en flagrancia a un hombre y encontraron más de 400 kilos de material explosivo. Según información de inteligencia militar, la carga habría sido transportada para ejecutar una acción terrorista que podía poner en riesgo a la población civil y a integrantes de la fuerza pública.

. Soldados que realizaban un puesto de control interceptaron un vehículo, capturaron en flagrancia a un hombre y encontraron más de 400 kilos de material explosivo. Según información de inteligencia militar, la carga habría sido transportada para ejecutar una acción terrorista que podía poner en riesgo a la población civil y a integrantes de la fuerza pública. La Defensoría del Pueblo alertó por una crisis de salud mental entre niños y jóvenes del Pacífico colombiano . Entre 2021 y 2025 fueron registrados 122 suicidios y 1.533 intentos en personas de entre 5 y 28 años. El Pacífico nariñense concentra la mayor cantidad de casos, seguido por Chocó, mientras la entidad relaciona el problema con la pobreza, el conflicto armado, el racismo, la violencia de género y la falta de oportunidades.

. Entre 2021 y 2025 fueron registrados 122 suicidios y 1.533 intentos en personas de entre 5 y 28 años. El Pacífico nariñense concentra la mayor cantidad de casos, seguido por Chocó, mientras la entidad relaciona el problema con la pobreza, el conflicto armado, el racismo, la violencia de género y la falta de oportunidades. El Gobierno inició en Washington conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para buscar nuevas fuentes de financiación . Una delegación del Ministerio de Hacienda analiza las condiciones para un eventual préstamo que, según estimaciones, podría alcanzar hasta US$20.000 millones. Las reuniones también buscan establecer qué reformas y compromisos fiscales tendría que asumir Colombia para acceder a esos recursos.

. Una delegación del Ministerio de Hacienda analiza las condiciones para un eventual préstamo que, según estimaciones, podría alcanzar hasta US$20.000 millones. Las reuniones también buscan establecer qué reformas y compromisos fiscales tendría que asumir Colombia para acceder a esos recursos. La Fiscalía confirmó avances en cinco investigaciones en las que ha colaborado Manuel Antonio Castañeda, conocido como el ‘Narcochofer’ . Los procesos incluyen la fuga de alias ‘Matamba’, el presunto uso de vehículos de la UNP para transportar drogas, posibles irregularidades con cocaína incautada y una estructura dedicada al transporte de estupefacientes. Su principio de oportunidad fue prorrogado porque todavía tiene declaraciones pendientes dentro de estas investigaciones.

. Los procesos incluyen la fuga de alias ‘Matamba’, el presunto uso de vehículos de la UNP para transportar drogas, posibles irregularidades con cocaína incautada y una estructura dedicada al transporte de estupefacientes. Su principio de oportunidad fue prorrogado porque todavía tiene declaraciones pendientes dentro de estas investigaciones. El presidente Abelardo De La Espriella anunció que ya quedó constituido el Fondo Milagro para atender la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. El mecanismo buscará articular recursos del Gobierno, el sector privado y la cooperación internacional para las zonas afectadas del país. Jaime Uribe estará al frente del fondo y será el encargado de coordinar los recursos destinados al Eje Cafetero, Valle del Cauca y otras regiones golpeadas por el sismo.

El mecanismo buscará articular recursos del Gobierno, el sector privado y la cooperación internacional para las zonas afectadas del país. Jaime Uribe estará al frente del fondo y será el encargado de coordinar los recursos destinados al Eje Cafetero, Valle del Cauca y otras regiones golpeadas por el sismo. El IDRD habilitó actividades gratuitas para niños y adolescentes durante la semana de receso en Bogotá. Lina Arango, subdirectora de Recreación y Deporte (e), explicó que hay vacaciones recreativas, actividad física, Escuela de la Bici y otras opciones en parques y escenarios de la ciudad. La programación está dirigida a menores entre los 6 y 17 años, con jornadas entre semana y cupos todavía disponibles en algunos puntos.

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