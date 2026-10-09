Fuerte terremoto de 8,0 sacude a Panamá: 9 de octubre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 9 de octubre de 2026:



Las autoridades ambientales advirtieron que el fenómeno de El Niño podría agravar los racionamientos de agua y las dificultades energéticas en varias regiones del país. Yesid González Duque, director ejecutivo de Asocars , explicó que aunque todavía se presentan lluvias, estas serán menores a las habituales y Colombia podría entrar con déficit hídrico a una temporada seca mucho más fuerte. Señaló que Santander, la costa Caribe, Tolima y otras zonas ya muestran señales de vulnerabilidad y pidió reforzar el ahorro de agua y energía, además de una mayor coordinación entre autoridades nacionales, regionales y municipales.

Yesid González Duque, director ejecutivo de , explicó que aunque todavía se presentan lluvias, estas serán menores a las habituales y Colombia podría entrar con déficit hídrico a una temporada seca mucho más fuerte. Señaló que Santander, la costa Caribe, Tolima y otras zonas ya muestran señales de vulnerabilidad y pidió reforzar el ahorro de agua y energía, además de una mayor coordinación entre autoridades nacionales, regionales y municipales. Un informe reservado de las Fuerzas Militares reveló que desde 2024 se han registrado 442 ataques con drones cargados con explosivos contra la fuerza pública. Solo entre enero y octubre de 2026 van 176 casos, superando los 158 de todo 2025 y los 108 registrados en 2024. Las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ concentran la mayor cantidad de ataques y, en estos tres años, 25 integrantes de la fuerza pública han muerto y al menos 356 han resultado heridos.

Solo entre enero y octubre de 2026 van 176 casos, superando los 158 de todo 2025 y los 108 registrados en 2024. Las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ concentran la mayor cantidad de ataques y, en estos tres años, 25 integrantes de la fuerza pública han muerto y al menos 356 han resultado heridos. Un fuerte terremoto de 8,0 sacudió Panamá y obligó a evacuar edificios, hospitales, colegios y otras instalaciones mientras se registraban varias réplicas . Víctor Raúl Álvarez, director general del Cuerpo de Bomberos de Panamá, aseguró que en ese momento no tenían reportes de víctimas mortales, aunque sí daños en infraestructura, especialmente en la zona de Azuero, Los Santos, Veraguas y Coclé. Confirmó que algunos hoteles y supermercados presentaron afectaciones y aseguró que se trató del sismo más fuerte sentido en Ciudad de Panamá en los últimos 20 años.

. Víctor Raúl Álvarez, director general del Cuerpo de Bomberos de Panamá, aseguró que en ese momento no tenían reportes de víctimas mortales, aunque sí daños en infraestructura, especialmente en la zona de Azuero, Los Santos, Veraguas y Coclé. Confirmó que algunos hoteles y supermercados presentaron afectaciones y aseguró que se trató del sismo más fuerte sentido en Ciudad de Panamá en los últimos 20 años. El terremoto también se sintió con fuerza en Acandí, Chocó, uno de los municipios colombianos más cercanos a Panamá . Luis Fernando Martínez, alcalde del municipio, señaló que inicialmente no tenían reportes de daños ni de situaciones que lamentar y aclaró que el movimiento fue fuerte, pero menor al terremoto del pasado 10 de agosto. El mandatario reconoció que el sismo volvió a generar temor entre los habitantes por la cercanía de aquella emergencia.

. Luis Fernando Martínez, alcalde del municipio, señaló que inicialmente no tenían reportes de daños ni de situaciones que lamentar y aclaró que el movimiento fue fuerte, pero menor al terremoto del pasado 10 de agosto. El mandatario reconoció que el sismo volvió a generar temor entre los habitantes por la cercanía de aquella emergencia. Panamá activó sus operaciones de búsqueda, rescate y evaluación de daños mientras continuaban las réplicas del terremoto. Omar Smith Gallardo, director general del Sistema Nacional de Protección Civil, explicó que los principales monitoreos se concentraban en Veraguas, Herrera y Los Santos y que, en ese momento, todavía no había una cifra confirmada de personas afectadas. Indicó que más de 10.000 funcionarios podían participar en la atención de la emergencia, con más de 500 especializados en búsqueda y rescate; además, confirmó que no había alerta de tsunami y que el Canal de Panamá continuaba operando.

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