Gobierno alista reglas para racionar energía: 28 de octubre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 28 de octubre de 2026:



Más de 60.000 personas están en riesgo en zona rural de Dagua, Valle del Cauca, por enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ . La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana ante la disputa por el control territorial en 17 corregimientos habitados por comunidades indígenas y campesinas. La Gobernación anunció el despliegue de operaciones del Ejército y la Policía para contener la situación.

. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana ante la disputa por el control territorial en 17 corregimientos habitados por comunidades indígenas y campesinas. La Gobernación anunció el despliegue de operaciones del Ejército y la Policía para contener la situación. Una nueva tragedia ferroviaria en España dejó al menos 68 personas muertas y 77 heridas tras la colisión de dos trenes cerca de Madrid . Las primeras explicaciones apuntan a un posible error humano, luego de que uno de los trenes recibiera autorización para reanudar la marcha pese a que otro convoy permanecía detenido en la vía y existía una señal roja. El accidente obligó a cerrar completamente la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.

. Las primeras explicaciones apuntan a un posible error humano, luego de que uno de los trenes recibiera autorización para reanudar la marcha pese a que otro convoy permanecía detenido en la vía y existía una señal roja. El accidente obligó a cerrar completamente la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. El Gobierno prepara nuevas reglas para aplicar racionamientos de electricidad si las medidas frente al fenómeno de El Niño resultan insuficientes . El proyecto establece que, si se anticipa un déficit superior al 3 % de la energía necesaria, los hogares serían los primeros usuarios sujetos a cortes, comenzando por quienes tengan facturas en mora. Un faltante de ese tamaño podría afectar a más de medio millón de usuarios y los cortes se realizarían de manera rotativa.

. El proyecto establece que, si se anticipa un déficit superior al 3 % de la energía necesaria, los hogares serían los primeros usuarios sujetos a cortes, comenzando por quienes tengan facturas en mora. Un faltante de ese tamaño podría afectar a más de medio millón de usuarios y los cortes se realizarían de manera rotativa. El procurador Gregorio Eljach y el registrador Hernán Penagos denunciaron amenazas contra sus vidas en medio de nuevas alertas de seguridad para altos funcionarios del Estado. El procurador aseguró que la situación también comprometió a su familia y lo obligó a despachar fuera de su oficina, mientras Penagos confirmó que el Gobierno le informó sobre un presunto plan que estaría siendo coordinado desde una cárcel del país.

El procurador aseguró que la situación también comprometió a su familia y lo obligó a despachar fuera de su oficina, mientras Penagos confirmó que el Gobierno le informó sobre un presunto plan que estaría siendo coordinado desde una cárcel del país. Un megaoperativo de seguridad en diez localidades de Bogotá dejó 172 personas capturadas y 114 allanamientos . Las autoridades incautaron armas de fuego, granadas y estupefacientes, mientras el presidente Abelardo De La Espriella encabezó personalmente parte del procedimiento y posteriormente participó en un consejo de seguridad junto al alcalde Carlos Fernando Galán. Entre los detenidos aparecen señalados de homicidios, extorsiones y atentados.

. Las autoridades incautaron armas de fuego, granadas y estupefacientes, mientras el presidente Abelardo De La Espriella encabezó personalmente parte del procedimiento y posteriormente participó en un consejo de seguridad junto al alcalde Carlos Fernando Galán. Entre los detenidos aparecen señalados de homicidios, extorsiones y atentados. Bogotá reforzará los controles durante Halloween, especialmente en Chapinero y otras zonas de alta afluencia de personas. Las autoridades ya realizaron 140 operativos en cerca de 500 establecimientos, donde fueron destruidos 250 kilos de dulces y chocolates con irregularidades y 130 litros de licor. También recomendaron acompañar permanentemente a los niños, revisar los empaques de los dulces y tener precaución con máscaras, maquillajes y lentes de contacto cosméticos, que deben comprarse únicamente en establecimientos autorizados.

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