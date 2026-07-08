Inician los empalmes en las regiones del país: 8 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 8 de julio de 2026:



Comenzaron los empalmes regionales del presidente electo Abelardo De La Espriella , anunció una ofensiva en el Catatumbo en contra de los criminales.

, anunció una ofensiva en el Catatumbo en contra de los criminales. El procurador general, Gregorio Eljach, hizo un llamado para que se reanude el proceso de empalme entre el Gobierno entrante y el Gobierno saliente.

Se llevó a cabo una audiencia de conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá entre el general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía, y la exembajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia, por las acusaciones relacionadas con las revelaciones de Noticias Caracol sobre presuntos beneficios y ofrecimientos del Gobierno de Gustavo Petro a integrantes del Clan del Golfo.

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