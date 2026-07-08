Inician los empalmes en las regiones del país: 8 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 8 de jul, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 8 de julio de 2026:
- Comenzaron los empalmes regionales del presidente electo Abelardo De La Espriella, anunció una ofensiva en el Catatumbo en contra de los criminales.
- El procurador general, Gregorio Eljach, hizo un llamado para que se reanude el proceso de empalme entre el Gobierno entrante y el Gobierno saliente.
- Se llevó a cabo una audiencia de conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá entre el general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía, y la exembajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia, por las acusaciones relacionadas con las revelaciones de Noticias Caracol sobre presuntos beneficios y ofrecimientos del Gobierno de Gustavo Petro a integrantes del Clan del Golfo.
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