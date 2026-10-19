Juez ordena preservar piezas a Museo Nacional: 19 de octubre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 19 de octubre de 2026:



Un juez ordenó al Museo Nacional conservar y custodiar las piezas retiradas recientemente de sus exposiciones mientras se resuelve una tutela . La decisión cobija elementos relacionados con el feminismo, la comunidad LGBTIQ+ y los procesos de paz, después de que el Gobierno ordenara retirar cerca de 30 piezas en medio de la polémica por el contenido de las exhibiciones. El museo deberá abstenerse de destruirlas hasta que exista una decisión de fondo.

. La decisión cobija elementos relacionados con el feminismo, la comunidad LGBTIQ+ y los procesos de paz, después de que el Gobierno ordenara retirar cerca de 30 piezas en medio de la polémica por el contenido de las exhibiciones. El museo deberá abstenerse de destruirlas hasta que exista una decisión de fondo. Al menos nueve personas murieron tras un deslizamiento de tierra en una mina de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño. El gobernador Luis Alfonso Escobar explicó que un talud cayó sobre un grupo de mineros barequeros y que organismos municipales y departamentales continuaban las labores para encontrar a quienes quedaron atrapados. En el lugar habría cerca de 30 personas dedicadas a la minería artesanal, por lo que las autoridades no descartaban que el balance pudiera aumentar.

El gobernador Luis Alfonso Escobar explicó que un talud cayó sobre un grupo de mineros barequeros y que organismos municipales y departamentales continuaban las labores para encontrar a quienes quedaron atrapados. En el lugar habría cerca de 30 personas dedicadas a la minería artesanal, por lo que las autoridades no descartaban que el balance pudiera aumentar. El Congreso llegó a las últimas horas para definir si el Presupuesto General de la Nación de 2027 se aprueba en las plenarias o termina siendo expedido por decreto . La discusión comenzó con dificultades para conformar el quórum y con la bancada del Partido Liberal retirada de la sesión de la Cámara, en medio del malestar generado por los recientes cruces del presidente Abelardo De La Espriella con dirigentes de esa colectividad. El plazo definitivo para aprobar y conciliar el proyecto vence este martes 20 de octubre.

. La discusión comenzó con dificultades para conformar el quórum y con la bancada del Partido Liberal retirada de la sesión de la Cámara, en medio del malestar generado por los recientes cruces del presidente Abelardo De La Espriella con dirigentes de esa colectividad. El plazo definitivo para aprobar y conciliar el proyecto vence este martes 20 de octubre. Bogotá prepara cambios en los recorridos de las carreras atléticas ante las quejas de vecinos de Teusaquillo por los constantes cierres viales. Gustavo Quintero , secretario de Gobierno, señaló que en la ciudad se realizan unas 26 carreras al año y que siete más están programadas para lo que resta de 2026, cuatro o cinco de ellas en la misma zona, por lo que se buscará trasladar algunos recorridos. María Angélica González Russi, alcaldesa local de Teusaquillo, aseguró que también se trabaja en rutas de entrada y salida, horarios y medidas para reducir el impacto de carreras, conciertos y otros eventos sobre los residentes .

, secretario de Gobierno, señaló que en la ciudad se realizan unas 26 carreras al año y que siete más están programadas para lo que resta de 2026, cuatro o cinco de ellas en la misma zona, por lo que se buscará trasladar algunos recorridos. . La Fiscalía estableció que uno de los presuntos implicados en las amenazas contra el representante estudiantil Kevin Arriguí pertenecería a las disidencias de las Farc. Arriguí, quien fue atacado junto a otros estudiantes dentro de la Universidad Nacional en julio, aseguró que integrantes de su equipo también han recibido amenazas y agresiones. La Fiscalía solicitó a la UNP realizar con urgencia un nuevo estudio de riesgo o reforzar su esquema de protección, que actualmente estaría compuesto por un solo escolta.

Arriguí, quien fue atacado junto a otros estudiantes dentro de la Universidad Nacional en julio, aseguró que integrantes de su equipo también han recibido amenazas y agresiones. La Fiscalía solicitó a la UNP realizar con urgencia un nuevo estudio de riesgo o reforzar su esquema de protección, que actualmente estaría compuesto por un solo escolta. El ministro de Justicia, Iván Cancino, pidió a la Fiscalía investigar las denuncias relacionadas con el llamado ‘pacto de Valledupar’. La solicitud busca establecer si durante 2025 se realizaron reuniones con antiguos jefes paramilitares en las que presuntamente se habrían ofrecido beneficios judiciales a cambio de declaraciones contra Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. El ministro pidió determinar quiénes habrían participado y si existieron ofrecimientos, presiones, pruebas falsas o un uso indebido de mecanismos de justicia transicional.

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