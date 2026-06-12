En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Fenómeno de El Niño
Elecciones Presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

La seguridad, en el centro de la agenda electoral: 12 junio 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 12 de junio de 2026:

  • El ministro de Defensa se pronunció sobre información de inteligencia militar que advierte posibles alteraciones del orden público ante una eventual derrota de alguno de los candidatos en la segunda vuelta presidencial.
  • El candidato presidencial Abelardo De La Espriella realizará este domingo en Buga el acto de cierre de su campaña rumbo a la segunda vuelta.

  • El candidato presidencial Iván Cepeda presentó las bases programáticas de su campaña bajo el lema "Tres revoluciones para convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida".

    Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad