La seguridad, en el centro de la agenda electoral: 12 junio 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 12 de jun, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 12 de junio de 2026:
- El ministro de Defensa se pronunció sobre información de inteligencia militar que advierte posibles alteraciones del orden público ante una eventual derrota de alguno de los candidatos en la segunda vuelta presidencial.
- El candidato presidencial Abelardo De La Espriella realizará este domingo en Buga el acto de cierre de su campaña rumbo a la segunda vuelta.
El candidato presidencial Iván Cepeda presentó las bases programáticas de su campaña bajo el lema "Tres revoluciones para convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida".
Escuche el programa completo aquí: