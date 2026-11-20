Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 20 de noviembre de 2026:



La vía Panamericana entre Cali y Popayán volvió a ser bloqueada por encapuchados, mientras trabajadores de la doble calzada denunciaron ataques contra el campamento, vehículos y maquinaria . La situación coincide con una alerta de Indepaz, que contabiliza 15 ataques o intentos de atentado con explosivos contra peajes desde el 7 de agosto, principalmente en Cauca, Valle, Huila, Meta, Nariño, Tolima y Casanare.

. La situación coincide con una alerta de Indepaz, que contabiliza 15 ataques o intentos de atentado con explosivos contra peajes desde el 7 de agosto, principalmente en Cauca, Valle, Huila, Meta, Nariño, Tolima y Casanare. La OCDE advirtió que Colombia crecería alrededor de 2,1 % en 2027, mientras la inflación se mantendría en 5,9 % y el déficit fiscal alcanzaría 7,2 % del PIB . El organismo también proyecta un aumento del desempleo al 8,8 % y una deuda pública de 67,6 %, por lo que recomendó reducir gradualmente el déficit, atraer inversión privada, combatir la informalidad y mantener una política monetaria restrictiva.

. El organismo también proyecta un aumento del desempleo al 8,8 % y una deuda pública de 67,6 %, por lo que recomendó reducir gradualmente el déficit, atraer inversión privada, combatir la informalidad y mantener una política monetaria restrictiva. Cali continúa demoliendo edificaciones que quedaron gravemente afectadas por el terremoto del 10 de agosto y representan un riesgo para la comunidad . De las 94 estructuras que ya cuentan con aprobación para ser intervenidas, 25 han sido demolidas y actualmente permanecen cinco frentes de trabajo activos. También se prepara una implosión para retirar un edificio del sector de Los Cámbulos.

. De las 94 estructuras que ya cuentan con aprobación para ser intervenidas, 25 han sido demolidas y actualmente permanecen cinco frentes de trabajo activos. También se prepara una implosión para retirar un edificio del sector de Los Cámbulos. Bogotá comenzó a aplicar medidas para reducir el consumo de energía ante el riesgo de un eventual racionamiento durante el fenómeno de El Niño . La circular distrital incluye colegios, hospitales, edificios públicos, TransMilenio y hasta el alumbrado navideño. El alcalde Carlos Fernando Galán pidió evitar consumos elevados entre las 6:00 y las 9:00 de la noche y señaló que los embalses están alrededor del 78 % y 79 %, cuando la meta para terminar noviembre es llegar al 80 %.

. La circular distrital incluye colegios, hospitales, edificios públicos, TransMilenio y hasta el alumbrado navideño. El alcalde Carlos Fernando Galán pidió evitar consumos elevados entre las 6:00 y las 9:00 de la noche y señaló que los embalses están alrededor del 78 % y 79 %, cuando la meta para terminar noviembre es llegar al 80 %. El caso de los presuntos títulos falsos de Luz Verónica Estrada continuó generando reacciones políticas y nuevas investigaciones . El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó a la representante del Pacto Histórico y sus credenciales académicas. Rendón habló desde Bogotá, donde también tenía prevista una reunión con la Embajada de Estados Unidos para entregar información sobre alias 'Primo Gay' y solicitar que sea pedido en extradición.

. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó a la representante del Pacto Histórico y sus credenciales académicas. Rendón habló desde Bogotá, donde también tenía prevista una reunión con la Embajada de Estados Unidos para entregar información sobre alias 'Primo Gay' y solicitar que sea pedido en extradición. A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, la Fundación Ideas para la Paz alertó sobre retrasos en la formalización de tierras y la sustitución de cultivos ilícitos . Aunque el Fondo de Tierras ha reunido más de dos millones de hectáreas, apenas cerca del 3 % de la meta de adjudicación tendría títulos formalmente registrados. Además, solo el 59 % de unas 80.000 familias activas en programas de sustitución había completado todos los componentes previstos.

. Aunque el Fondo de Tierras ha reunido más de dos millones de hectáreas, apenas cerca del 3 % de la meta de adjudicación tendría títulos formalmente registrados. Además, solo el 59 % de unas 80.000 familias activas en programas de sustitución había completado todos los componentes previstos. La final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro tiene a Barranquilla con ocupación hotelera prácticamente completa y un fuerte movimiento comercial. Zandra López, presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, explicó que hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios turísticos se prepararon como si se tratara de un partido de la Selección Colombia. El gremio calcula una derrama económica superior a $840.000 millones, mientras el aeropuerto Ernesto Cortissoz espera movilizar más de 125.000 pasajeros durante estos días.

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