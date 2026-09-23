Precios de alimentos suben por El Niño: 23 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 23 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 23 de septiembre de 2026:
- El temor sigue afectando la actividad comercial en Santa Marta pese al refuerzo de la fuerza pública. La mayoría de establecimientos del Mercado Público y del centro permanecen cerrados, mientras comerciantes y ciudadanos reclaman mayores garantías para retomar sus actividades.
- Un bus de Copetran que cubría la ruta entre Barrancabermeja y Santa Marta sufrió un accidente en el sur del Cesar que dejó tres personas muertas y 12 heridas. El vehículo terminó volcado entre Aguachica y San Martín y las personas lesionadas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales. Entre los fallecidos se encuentra uno de los conductores.
- El incendio que afecta el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque ya supera las 1.340 hectáreas afectadas. Bomberos, organismos de socorro, fuerza pública y habitantes de la región continúan trabajando en las zonas de difícil acceso, con el apoyo de seis aeronaves que realizan descargas constantes para tratar de controlar las llamas.
- La sequía provocada por el fenómeno de El Niño comenzó a golpear el precio de los alimentos en varias regiones del país. En Corabastos se reportaron incrementos en productos como papa, mazorca, plátano y limón, mientras en Medellín, Barranquilla y Santander comerciantes también advierten una reducción en el abastecimiento y mayores precios. En Santander, algunos alimentos registraban alzas de hasta el 100 %.
- Bogotá puso en marcha en el aeropuerto El Dorado la estrategia “En Bogotá Ninguna Vida Tiene Precio” para prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas. Más de 14 entidades participan en la iniciativa, que busca capacitar a trabajadores del aeropuerto, hoteles, guías, taxistas y otros actores del turismo para reconocer señales de alerta y activar las rutas de atención. Ante un posible caso, las autoridades recordaron que se puede acudir a la línea 141 del ICBF o al 123 de la Policía.
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