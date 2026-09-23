Precios de alimentos suben por El Niño: 23 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 23 de septiembre de 2026:



El temor sigue afectando la actividad comercial en Santa Marta pese al refuerzo de la fuerza pública. La mayoría de establecimientos del Mercado Público y del centro permanecen cerrados, mientras comerciantes y ciudadanos reclaman mayores garantías para retomar sus actividades.

La mayoría de establecimientos del Mercado Público y del centro permanecen cerrados, mientras comerciantes y ciudadanos reclaman mayores garantías para retomar sus actividades. Un bus de Copetran que cubría la ruta entre Barrancabermeja y Santa Marta sufrió un accidente en el sur del Cesar que dejó tres personas muertas y 12 heridas . El vehículo terminó volcado entre Aguachica y San Martín y las personas lesionadas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales. Entre los fallecidos se encuentra uno de los conductores.

. El vehículo terminó volcado entre Aguachica y San Martín y las personas lesionadas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales. Entre los fallecidos se encuentra uno de los conductores. El incendio que afecta el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque ya supera las 1.340 hectáreas afectadas. Bomberos, organismos de socorro, fuerza pública y habitantes de la región continúan trabajando en las zonas de difícil acceso, con el apoyo de seis aeronaves que realizan descargas constantes para tratar de controlar las llamas.

Bomberos, organismos de socorro, fuerza pública y habitantes de la región continúan trabajando en las zonas de difícil acceso, con el apoyo de seis aeronaves que realizan descargas constantes para tratar de controlar las llamas. La sequía provocada por el fenómeno de El Niño comenzó a golpear el precio de los alimentos en varias regiones del país. En Corabastos se reportaron incrementos en productos como papa, mazorca, plátano y limón, mientras en Medellín, Barranquilla y Santander comerciantes también advierten una reducción en el abastecimiento y mayores precios. En Santander, algunos alimentos registraban alzas de hasta el 100 %.

En Corabastos se reportaron incrementos en productos como papa, mazorca, plátano y limón, mientras en Medellín, Barranquilla y Santander comerciantes también advierten una reducción en el abastecimiento y mayores precios. En Santander, algunos alimentos registraban alzas de hasta el 100 %. Bogotá puso en marcha en el aeropuerto El Dorado la estrategia “En Bogotá Ninguna Vida Tiene Precio” para prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas. Más de 14 entidades participan en la iniciativa, que busca capacitar a trabajadores del aeropuerto, hoteles, guías, taxistas y otros actores del turismo para reconocer señales de alerta y activar las rutas de atención. Ante un posible caso, las autoridades recordaron que se puede acudir a la línea 141 del ICBF o al 123 de la Policía.

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