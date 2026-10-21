Presupuesto 2027 saldrá por decreto tras error: 21 de octubre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 21 de octubre de 2026:



La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar posibles responsabilidades de congresistas en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay . La decisión se tomó después de revisar información, chats y otros elementos aportados por María Claudia Tarazona, viuda del senador, en los que se menciona al excongresista conocido como Marcos Calarcá. El ente acusador aseguró que mantiene abiertas diferentes líneas para establecer responsabilidades más allá de los autores materiales del crimen.

. La decisión se tomó después de revisar información, chats y otros elementos aportados por María Claudia Tarazona, viuda del senador, en los que se menciona al excongresista conocido como Marcos Calarcá. El ente acusador aseguró que mantiene abiertas diferentes líneas para establecer responsabilidades más allá de los autores materiales del crimen. El Presupuesto General de la Nación para 2027 deberá ser expedido por decreto después de un error en su trámite en el Congreso . Senado y Cámara terminaron aprobando textos diferentes debido a una modificación del artículo 65 que había sido retirada en una corporación, pero permaneció en la otra, y no hubo tiempo para realizar la conciliación. El Gobierno reconoció el error y confirmó que regirá el texto aprobado en primer debate, manteniendo un monto de $634,9 billones.

. Senado y Cámara terminaron aprobando textos diferentes debido a una modificación del artículo 65 que había sido retirada en una corporación, pero permaneció en la otra, y no hubo tiempo para realizar la conciliación. El Gobierno reconoció el error y confirmó que regirá el texto aprobado en primer debate, manteniendo un monto de $634,9 billones. Naciones Unidas advirtió que el actual fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad sin precedentes y pidió anticipar medidas de prevención . La Organización Meteorológica Mundial señaló que las temperaturas del Pacífico podrían ubicarse hasta 3,8 grados por encima del promedio, mientras el Gobierno colombiano busca acelerar la instalación de baterías para almacenar energía. Además, las autoridades advirtieron que para 2028 el país podría tener que importar hasta el 40 % del gas que necesita.

. La Organización Meteorológica Mundial señaló que las temperaturas del Pacífico podrían ubicarse hasta 3,8 grados por encima del promedio, mientras el Gobierno colombiano busca acelerar la instalación de baterías para almacenar energía. Además, las autoridades advirtieron que para 2028 el país podría tener que importar hasta el 40 % del gas que necesita. El GPS de un celular robado permitió a la Policía seguir y capturar a dos hombres señalados de cometer un hurto en Chapinero . Los sospechosos habrían roto el vidrio de un vehículo para llevarse un teléfono de alta gama y huyeron en motocicleta, pero la ubicación del equipo permitió rastrearlos hasta el barrio La Asunción, en Puente Aranda. Las autoridades recuperaron el celular e incautaron una pistola traumática y la motocicleta utilizada en el robo.

. Los sospechosos habrían roto el vidrio de un vehículo para llevarse un teléfono de alta gama y huyeron en motocicleta, pero la ubicación del equipo permitió rastrearlos hasta el barrio La Asunción, en Puente Aranda. Las autoridades recuperaron el celular e incautaron una pistola traumática y la motocicleta utilizada en el robo. El grupo de 13 militares lleva más de 47 horas en una zona de páramo del Cauca después del accidente de un helicóptero Black Hawk . Los uniformados quedaron cerca de la laguna La Herradura, a más de 3.000 metros de altura, donde las condiciones climáticas y la ausencia de vías han impedido su evacuación. Los soldados lograron recibir motosierras para adecuar un punto de aterrizaje mientras las autoridades preparaban una nueva operación aérea para sacarlos de la montaña.

. Los uniformados quedaron cerca de la laguna La Herradura, a más de 3.000 metros de altura, donde las condiciones climáticas y la ausencia de vías han impedido su evacuación. Los soldados lograron recibir motosierras para adecuar un punto de aterrizaje mientras las autoridades preparaban una nueva operación aérea para sacarlos de la montaña. El transporte intermunicipal propuso financiar licencias de conducción para jóvenes ante un déficit cercano a 28.000 conductores en Colombia. José Yesid Rodríguez, presidente ejecutivo de ADITT, explicó que obtener una licencia para servicio público puede costar entre $1,6 millones y $3,5 millones dependiendo del tipo de vehículo, una barrera para quienes quieren ingresar al sector. La propuesta busca crear incentivos para cubrir parte de esos costos, fortalecer la capacitación a través del SENA y facilitar la renovación del parque automotor.

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