Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 24 de noviembre de 2026:



Un intento de robo a un carro de valores terminó en una crisis de rehenes en un almacén Éxito de Cartagena . El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que inicialmente fueron retenidas 30 personas. Durante el programa se conoció la liberación de seis de ellas, mientras otras 24 permanecían en poder de los delincuentes y las autoridades adelantaban las labores para conseguir su liberación.

. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que inicialmente fueron retenidas 30 personas. Durante el programa se conoció la liberación de seis de ellas, mientras otras 24 permanecían en poder de los delincuentes y las autoridades adelantaban las labores para conseguir su liberación. El atentado terrorista en Villavicencio dejó 23 personas heridas, tres de ellas en unidades de cuidados intensivos, y cientos de afectados . El presidente Abelardo de la Espriella responsabilizó a las disidencias de las Farc y anunció $15.000 millones para recuperar la infraestructura afectada. Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó que la situación de seguridad del país no haya mejorado durante los primeros tres meses del nuevo Gobierno.

. El presidente Abelardo de la Espriella responsabilizó a las disidencias de las Farc y anunció $15.000 millones para recuperar la infraestructura afectada. Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó que la situación de seguridad del país no haya mejorado durante los primeros tres meses del nuevo Gobierno. La Procuraduría advirtió que la falta de coordinación entre el Gobierno y la JEP podría poner en riesgo el cumplimiento de las primeras sanciones restaurativas . El Ministerio Público señaló que todavía no está garantizada la financiación integral de los proyectos de reparación y que parte de los recursos pendientes podrían quedar programados para 2028. También cuestionó el manejo de $30.000 millones en un convenio con Naciones Unidas.

. El Ministerio Público señaló que todavía no está garantizada la financiación integral de los proyectos de reparación y que parte de los recursos pendientes podrían quedar programados para 2028. También cuestionó el manejo de $30.000 millones en un convenio con Naciones Unidas. El Ministerio de Salud propone reducir del 90 % al 80 % el porcentaje mínimo de recursos que algunas EPS deben girar directamente a hospitales y clínicas . Según el borrador de decreto, el aumento de este porcentaje no ha garantizado una mayor rapidez en los pagos a los prestadores ni ha incrementado los recursos disponibles para el sistema de salud.

. Según el borrador de decreto, el aumento de este porcentaje no ha garantizado una mayor rapidez en los pagos a los prestadores ni ha incrementado los recursos disponibles para el sistema de salud. A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, el expresidente Juan Manuel Santos defendió lo negociado con las Farc y atribuyó el crecimiento de los grupos armados a la falta de implementación de lo pactado . Aseguró que cerca de 11.000 de los 13.000 excombatientes continúan cumpliendo sus compromisos, reconoció errores en los incentivos para la sustitución de cultivos ilícitos y calificó como “pobre” la implementación durante el Gobierno de Iván Duque y “pésima” durante el de Gustavo Petro. También pidió al presidente De la Espriella reconsiderar su posición frente al acuerdo.

. Aseguró que cerca de 11.000 de los 13.000 excombatientes continúan cumpliendo sus compromisos, reconoció errores en los incentivos para la sustitución de cultivos ilícitos y calificó como “pobre” la implementación durante el Gobierno de Iván Duque y “pésima” durante el de Gustavo Petro. También pidió al presidente De la Espriella reconsiderar su posición frente al acuerdo. Los comerciantes de Villavicencio comenzaron a calcular las millonarias pérdidas que dejó el atentado terrorista . Javier García, propietario de la Kantina y Lechonería, un establecimiento con 16 años de tradición, estimó que los daños en su negocio podrían alcanzar entre $80 y $100 millones. Aseguró que las afectaciones estructurales le impiden continuar trabajando y que permanece a la espera de la autorización de las autoridades para reabrir.

. Javier García, propietario de la Kantina y Lechonería, un establecimiento con 16 años de tradición, estimó que los daños en su negocio podrían alcanzar entre $80 y $100 millones. Aseguró que las afectaciones estructurales le impiden continuar trabajando y que permanece a la espera de la autorización de las autoridades para reabrir. El dólar volvió a subir con fuerza en Colombia y la tasa de cambio oficial del miércoles superaría los $3.590, un nivel que no se registraba desde abril . La caída del precio del petróleo y la incertidumbre sobre la aprobación de la reforma tributaria estarían impulsando el comportamiento de la divisa. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que la deuda del país podría superar el 75 % del PIB en 2028 si no se realiza un ajuste fiscal.

. La caída del precio del petróleo y la incertidumbre sobre la aprobación de la reforma tributaria estarían impulsando el comportamiento de la divisa. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que la deuda del país podría superar el 75 % del PIB en 2028 si no se realiza un ajuste fiscal. Colombia necesita un ajuste fiscal de al menos $40 billones en 2027 y cerca del doble para 2030, según Asofondos. Andrés Velasco, presidente del gremio, advirtió que aplazar esta decisión mantendría elevadas las tasas de interés y afectaría la generación de empleo, el crecimiento económico y principalmente a las personas de menores ingresos. También señaló que, sin un ajuste, el Gobierno tendría que financiar más de $100 billones mediante la emisión de TES el próximo año. Frente a la reforma tributaria, pidió reconsiderar las exenciones del IVA para productos consumidos por las personas de mayores ingresos y utilizar herramientas tecnológicas para descontar este impuesto a los hogares más vulnerables.

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