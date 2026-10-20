Ruta de oro ilegal conecta Colombia con Dubái: 20 de octubre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 20 de octubre de 2026:



El presidente Abelardo De La Espriella advirtió en Arauca que su Gobierno no permitirá alianzas de autoridades regionales o locales con el ELN o las disidencias de las Farc. Durante su visita también cuestionó al alcalde de Tame por el avance de apenas 3,75 % en una planta de transformación de plátano que cuenta con cerca de $12.000 millones en recursos públicos.

Durante su visita también cuestionó al alcalde de Tame por el avance de apenas 3,75 % en una planta de transformación de plátano que cuenta con cerca de $12.000 millones en recursos públicos. Cuatro policías comenzaron a ser judicializados por la muerte de Donovan Balanta, ocurrida después de un procedimiento policial en Soacha. La Fiscalía sostiene que el hombre fue golpeado y sometido repetidamente a descargas con un dispositivo táser, incluso después de ser trasladado a la estación de Cazucá, donde habría pedido atención médica sin recibirla oportunamente. Medicina Legal estableció que la causa de su fallecimiento fue una arritmia cardíaca asociada a las descargas eléctricas y su familia pidió condenas severas para los responsables.

La Fiscalía sostiene que el hombre fue golpeado y sometido repetidamente a descargas con un dispositivo táser, incluso después de ser trasladado a la estación de Cazucá, donde habría pedido atención médica sin recibirla oportunamente. Medicina Legal estableció que la causa de su fallecimiento fue una arritmia cardíaca asociada a las descargas eléctricas y su familia pidió condenas severas para los responsables. Una operación conjunta de la Policía y la DEA permitió incautar 7,6 toneladas de cocaína que tenían como destino Países Bajos. El presidente De La Espriella aseguró que durante los primeros 75 días de su Gobierno la fuerza pública ha decomisado 132 toneladas de cocaína y aprovechó el anuncio para insistir en que Colombia debe reactivar cuanto antes la fumigación de cultivos ilícitos como parte de la lucha contra el narcotráfico.

El presidente De La Espriella aseguró que durante los primeros 75 días de su Gobierno la fuerza pública ha decomisado 132 toneladas de cocaína y aprovechó el anuncio para insistir en que Colombia debe reactivar cuanto antes la fumigación de cultivos ilícitos como parte de la lucha contra el narcotráfico. La deuda del sistema de salud del Magisterio asciende a $2,4 billones y más de la mitad de las obligaciones con prestadores y proveedores lleva en mora más de 180 días. La Superintendencia de Salud reveló además deficiencias en la prestación de servicios y en la entrega de información por parte de algunos gestores farmacéuticos. La ministra de Educación aseguró que el modelo actual no puede continuar y señaló que se solicitó una auditoría forense ante posibles irregularidades y hechos de corrupción en el FOMAG.

La Superintendencia de Salud reveló además deficiencias en la prestación de servicios y en la entrega de información por parte de algunos gestores farmacéuticos. La ministra de Educación aseguró que el modelo actual no puede continuar y señaló que se solicitó una auditoría forense ante posibles irregularidades y hechos de corrupción en el FOMAG. Una investigación de Blu Radio reveló una ruta utilizada para sacar oro comprado en Colombia hacia Venezuela y posteriormente a mercados como Estambul y Dubái. Fuentes del sector señalaron que por este circuito se moverían semanalmente entre 500 kilos y una tonelada de oro, trasladado desde Medellín hacia Cúcuta y Caracas, incluso mediante vehículos con compartimientos ocultos. A esto se suma que, según la Procuraduría, más del 80 % del oro exportado desde Colombia tendría origen ilegal y gran parte estaría relacionada con la financiación de grupos armados.

Fuentes del sector señalaron que por este circuito se moverían semanalmente entre 500 kilos y una tonelada de oro, trasladado desde Medellín hacia Cúcuta y Caracas, incluso mediante vehículos con compartimientos ocultos. A esto se suma que, según la Procuraduría, más del 80 % del oro exportado desde Colombia tendría origen ilegal y gran parte estaría relacionada con la financiación de grupos armados. Una comisión de la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Linares fue atacada con ráfagas de fusil mientras adelantaba una misión humanitaria. Entre quienes viajaban estaba el secretario de Paz, Seguridad y Convivencia del departamento, Alex Javier González, quien explicó que buscaban establecer un corredor para rescatar familias atrapadas por los enfrentamientos entre grupos armados. Según el funcionario, al menos otras 100 personas podrían permanecer en medio del fuego cruzado.

Escuche el programa completo aquí: