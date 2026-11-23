Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 23 de noviembre de 2026:



Cúcuta se convirtió en la primera capital del país en sufrir un ataque con drones cargados de explosivos . Cinco ataques sacudieron la ciudad y dejaron tres personas heridas y más de 60 viviendas afectadas. Uno de los artefactos impactó una casa en el barrio Tasajero, donde un niño y dos adultos se salvaron porque días antes habían cambiado de habitación. Expertos advirtieron que esta modalidad de violencia podría replicarse en otras ciudades.

. Cinco ataques sacudieron la ciudad y dejaron tres personas heridas y más de 60 viviendas afectadas. Uno de los artefactos impactó una casa en el barrio Tasajero, donde un niño y dos adultos se salvaron porque días antes habían cambiado de habitación. Expertos advirtieron que esta modalidad de violencia podría replicarse en otras ciudades. El reclutamiento de menores llegó a 162 casos durante los primeros diez meses del año, según la Defensoría del Pueblo . Norte de Santander y Nariño concentran buena parte de los registros y el Estado Mayor Central aparece como el principal señalado. Aunque la cifra es inferior a los 449 casos reportados en 2025, la entidad advirtió que existe un importante subregistro por miedo a denunciar y por la normalización de la violencia en algunos territorios.

. Norte de Santander y Nariño concentran buena parte de los registros y el Estado Mayor Central aparece como el principal señalado. Aunque la cifra es inferior a los 449 casos reportados en 2025, la entidad advirtió que existe un importante subregistro por miedo a denunciar y por la normalización de la violencia en algunos territorios. A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, más de 8,1 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en Colombia . El Consejo Noruego para Refugiados aseguró que la cifra aumentó cerca de 40 % frente a 2016 y señaló que tres de cada cuatro personas consultadas consideran que sus condiciones no han mejorado durante esta década.

. El Consejo Noruego para Refugiados aseguró que la cifra aumentó cerca de 40 % frente a 2016 y señaló que tres de cada cuatro personas consultadas consideran que sus condiciones no han mejorado durante esta década. Colombia podría enfrentar problemas de abastecimiento eléctrico en marzo y abril de 2027 si los embalses no alcanzan los niveles esperados y la generación térmica resulta insuficiente . XM tenía como objetivo iniciar la fase crítica de El Niño con las reservas en 80 %, una meta que podría no cumplirse.

. XM tenía como objetivo iniciar la fase crítica de El Niño con las reservas en 80 %, una meta que podría no cumplirse. La ampliación de la Autopista Norte comenzó oficialmente después de más de cuatro años desde la firma del contrato . El proyecto, con una inversión de $1,8 billones, ampliará la vía de tres a seis carriles por sentido entre las calles 191 y 245, incorporará un carril exclusivo de TransMilenio, ciclorrutas, puentes peatonales y pasos para fauna. Su entrega está prevista para 2031, aunque el Gobierno pidió finalizarla en 2030.

. El proyecto, con una inversión de $1,8 billones, ampliará la vía de tres a seis carriles por sentido entre las calles 191 y 245, incorporará un carril exclusivo de TransMilenio, ciclorrutas, puentes peatonales y pasos para fauna. Su entrega está prevista para 2031, aunque el Gobierno pidió finalizarla en 2030. Una investigación de Blu Radio encontró ofertas de diplomas falsos desde $80.000 para bachillerato y hasta $1,5 millones para títulos profesionales . Los vendedores ofrecen por redes sociales paquetes que incluyen actas de grado, certificados, notas con promedios superiores a cuatro e incluso prometen que la información aparecerá en sistemas oficiales. Los documentos serían entregados en un plazo aproximado de 15 días hábiles.

. Los vendedores ofrecen por redes sociales paquetes que incluyen actas de grado, certificados, notas con promedios superiores a cuatro e incluso prometen que la información aparecerá en sistemas oficiales. Los documentos serían entregados en un plazo aproximado de 15 días hábiles. Bogotá mantiene una alerta por mala calidad del aire en Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito. Las condiciones de bajas temperaturas, poco viento y acumulación de contaminantes están dificultando su dispersión. Niños menores de cinco años, mayores de 60, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas deben evitar ejercicio al aire libre. La alerta solo podrá levantarse cuando las estaciones afectadas registren niveles bajos o moderados durante al menos 36 horas consecutivas.

Las condiciones de bajas temperaturas, poco viento y acumulación de contaminantes están dificultando su dispersión. Niños menores de cinco años, mayores de 60, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas deben evitar ejercicio al aire libre. La alerta solo podrá levantarse cuando las estaciones afectadas registren niveles bajos o moderados durante al menos 36 horas consecutivas. Los conductores que tengan fotomultas cuestionadas deberán esperar el resultado de las investigaciones antes de que exista una eventual revocatoria o devolución de dinero. Sandra Tapias, directora nacional del SIMIT, aseguró que no existe una orden para eliminar automáticamente los 7,5 millones de comparendos que fueron señalados como irregulares durante el Gobierno anterior y sostuvo que actualmente las multas continúan vigentes. Explicó además que el SIMIT no instala ni habilita cámaras y que cualquier reclamación sobre la legalidad de una sanción debe dirigirse al organismo de tránsito correspondiente.

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