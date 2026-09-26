Adolescente atacó con cuchillo a una compañera de colegio en una tienda tras ser rechazado

Un adolescente de 14 años de edad fue sancionado por un tribunal juvenil de Inglaterra después de protagonizar un violento ataque contra una compañera de la misma edad dentro de una tienda de Cirencester, en Gloucestershire.

El caso ocurrió en marzo de 2026, pero volvió a llamar la atención luego de que las autoridades judiciales impusieran una medida al menor y se difundieran nuevamente las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento.

El adolescente, cuya identidad no puede ser divulgada por tratarse de un menor de edad, había tenido contacto previo con la víctima a través de redes sociales.

Así ocurrió el ataque dentro de la tienda

Según la Policía de Gloucestershire, todo comenzó después de que la joven rechazara los acercamientos del adolescente en diciembre de 2025. Posteriormente, el menor habría usado cuentas falsas en redes sociales para continuar enviándole mensajes.

El 15 de marzo, cerca de las 11:15 de la mañana, el adolescente permaneció en las inmediaciones de un establecimiento ubicado en Upper Churnside, en Cirencester. Al observar que la joven ingresó para comprar una bebida, entró detrás de ella llevando oculto un cuchillo de cocina en el bolsillo de su pantalón.

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Las cámaras de seguridad registraron el momento en que se acercó a la adolescente y la sujetó mientras se encontraba cerca del mostrador. Después la atacó en repetidas ocasiones con el arma.

El encargado del establecimiento intervino para intentar detenerlo y alejarlo de la joven, pero también resultó herido en la espalda durante el forcejeo.

En medio de la situación, la adolescente logró salir de la tienda y buscar ayuda en una propiedad cercana. El atacante abandonó el lugar, aunque fue encontrado poco después por agentes que se desplazaron hasta la zona. Durante el registro, los policías encontraron el cuchillo que llevaba y detectaron además una herida reciente en una de sus manos.

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La joven sufrió cortes en el cuello, el rostro y las manos, además de lesiones por golpes en la espalda. El comerciante también resultó herido en la espalda.

Las autoridades señalaron que las lesiones de ambos fueron consideradas menores y que recibieron atención en el lugar.

Sin embargo, la adolescente explicó posteriormente ante el tribunal que las consecuencias del ataque continuaron afectándola. Entre ellas mencionó pesadillas, temor a salir sola y dificultades para confiar nuevamente en otras personas.

🗡️ Un adolescente de 14 años persiguió y apuñaló a una compañera de colegio en Cirencester (Reino Unido) después de que ella lo rechazara sentimentalmentepic.twitter.com/VRVOIVPO51 — Errete en Español (@erreteespanol) September 23, 2026

¿Qué decidió la Justicia sobre el menor?

El adolescente se declaró culpable de tres delitos relacionados con el ataque, lesiones con intención, causar lesiones graves sin intención y portar un objeto con filo en un lugar público.

El 21 de septiembre de 2026 compareció ante el Tribunal de la Corona de Bristol, que actuó como tribunal juvenil. Allí recibió una orden de remisión por 12 meses y una orden de restricción con una duración de tres años.

La orden de remisión implica que el menor debe comparecer ante un panel juvenil y participar en un programa orientado a asumir responsabilidad por sus actos, reparar el daño causado y reducir el riesgo de reincidencia. No se trata de una pena de prisión.

