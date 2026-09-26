Así es la insólita carrera de calabazas gigantes que hacen en Moscú: quedó en video

Una particular competencia se celebró en un festival de otoño en Moscú, Rusia, donde los protagonistas no fueron vehículos ni atletas, sino enormes calabazas usadas para una carrera.

Según medios locales, el evento hace parte de la denominada “Batalla de los Gigantes”, una celebración de la cosecha que reúne a productores de distintas regiones de Rusia para exhibir y competir con algunas de las verduras de mayor tamaño del país.

La jornada también tuvo un componente llamativo, pues los participantes decoraron sus calabazas y usaron disfraces para darle un toque de espectáculo a la competencia.

Así es la insólita carrera de calabazas gigantes

Durante la actividad, varios participantes se subieron a las gigantescas calabazas para disputar la carrera mientras lucían disfraces de diferentes personajes. Entre los atuendos que llamaron la atención estuvieron los de un zorro, una bruja y uno de los personajes de Disney, Stitch.

De acuerdo con imágenes del evento difundidas en redes sociales, la competencia se desarrolló en un lago como parte del festival otoñal de la cosecha. La celebración también incluye el Campeonato Nacional de la Cosecha de Rusia, con más de 1.000 productores procedentes de 75 regiones y una exhibición de más de 200 vegetales gigantes.

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Después de la carrera, los asistentes pudieron participar en la elección del disfraz que consideraban más llamativo.

🎃 Zorro, bruja y Stitch: carrera sobre calabazas gigantes se celebra en Moscú



El evento se organiza en el marco del festival otoñal de la cosecha Batalla de los Gigantes, en el que agricultores rusos compiten por cultivar las verduras más grandes del país.



Los participantes… pic.twitter.com/rudN2uJyai — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 26, 2026

¿De dónde viene la tradición de competir con calabazas gigantes?

Las competencias relacionadas con calabazas de gran tamaño tienen antecedentes mucho más antiguos que las actuales carreras. Los concursos para cultivar y exhibir ejemplares gigantes surgieron vinculados a las ferias agrícolas de Norteamérica durante el siglo XIX. Un artículo académico sobre la historia de estas competencias señala que el interés por las calabazas gigantes tomó fuerza a partir de las exhibiciones de las ferias agrícolas de aquella época.

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Con el paso de los años aparecieron otras formas de aprovechar estos enormes frutos. Una de las más curiosas son las llamadas regatas de calabazas, en las que los participantes vacían ejemplares gigantes y los convierten en una especie de embarcación.

Una de las primeras competencias de este tipo se organizó en 1999 en Windsor, Canadá, y posteriormente la idea se extendió a otros lugares. En Tualatin, Oregón, por ejemplo, existe desde 2004 una competencia en la que personas disfrazadas recorren un lago dentro de enormes calabazas convertidas en botes.

