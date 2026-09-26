Buscan arquitectos colombianos en EE. UU.: así los están contratando

La contratación de profesionales colombianos por parte de empresas de Estados Unidos está cambiando en los sectores de la arquitectura y la ingeniería. El trabajo, que durante años estuvo asociado con tareas operativas y de outsourcing, ahora también incluye la participación en diseño, coordinación de equipos y desarrollo de proyectos para compañías del mercado norteamericano.

Solo en 2025, la contratación internacional de profesionales colombianos creció 49 %, de acuerdo con el Reporte Global de Contratación de Deel. En arquitectura y diseño, esta tendencia está relacionada con la formación técnica, el manejo de herramientas digitales, la capacidad para resolver problemas y la cercanía cultural y horaria con Estados Unidos.

Juliana Fernández, fundadora de AI Spaces, compañía que ha desarrollado desde Colombia más de 240 proyectos en Estados Unidos para organizaciones como Microsoft, BlackRock y Starwood Capital, además de marcas hoteleras como Sheraton, señala que el papel de los profesionales colombianos ha cambiado con la evolución de las herramientas tecnológicas.

¿Qué buscan las empresas de Estados Unidos en profesionales colombianos?

Fernández explica que la inteligencia artificial permite automatizar tareas mecánicas relacionadas con el dibujo y la documentación gráfica. Por ello, el valor de los profesionales cada vez está más relacionado con el pensamiento crítico y la toma de decisiones.

El manejo de herramientas como Revit y de metodologías BIM también permite a los profesionales colombianos participar desde etapas iniciales de los proyectos, coordinar consultores y aportar al desarrollo de conceptos arquitectónicos.

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La fundadora de AI Spaces sostiene que un arquitecto que puede anticipar dificultades, plantear soluciones y comunicarse con clientes de otros países aporta más que capacidad de producción. Según su explicación, los equipos colombianos participan en proyectos internacionales, coordinan grupos multidisciplinarios y compiten en concursos con firmas de otros mercados.

Trabajadores por días. Foto: Freepik.

¿Por qué el talento colombiano puede trabajar directamente con equipos de EE. UU.?

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La diferencia horaria también facilita el trabajo entre ambos países. La coincidencia de jornada con ciudades como Nueva York y Miami permite realizar reuniones en tiempo real, hacer ajustes durante el día y atender dificultades técnicas sin esperar hasta la siguiente jornada.

A esto se suma un mayor dominio del inglés y el conocimiento de los estándares de trabajo norteamericanos, factores que reducen las barreras de comunicación y operación en los proyectos.

Para Fernández, el reto de la industria creativa colombiana consiste en dejar atrás la percepción del país como un destino de trabajo de bajo costo y demostrar que el conocimiento local puede participar en proyectos globales.