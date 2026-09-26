Adolescente de 13 años quiso escapar tras cometer un robo y lo atropellaron: testigo grabó todo

Un adolescente de 13 años resultó gravemente herido cuando intentaba escapar de varias personas que lo perseguían tras un presunto robo. La huida terminó de manera inesperada cuando el menor ingresó a una vía de alto flujo vehicular y fue embestido por un automóvil.

El hecho ocurrió sobre el Acceso Este, en Guaymallén, Mendoza, Argentina, y quedó registrado por una persona que se encontraba en el lugar. El video muestra al adolescente corriendo mientras varias personas lo siguen y, segundos después, intentando atravesar los carriles cuando es impactado por un Peugeot 408 que circulaba hacia el oeste.

La grabación también captó el momento posterior al choque y la reacción del testigo que presenció la escena. Entre el ruido de los vehículos y las frenadas, se escucha al hombre exclamar: “¡No, lo pisó! ¡Lo mató!”.

🚨 Mendoza: un adolescente de 13 años habría intentado robar una moto, escapó corriendo y fue atropellado en plena persecución.



El hecho ocurrió en Guaymallén. El menor fue embestido por un Peugeot 408 sobre el Acceso Este y quedó internado en terapia intensiva. pic.twitter.com/otsbzhWbFW — La Red San Luis (@LaRedSanLuis) September 25, 2026

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el episodio habría comenzado minutos antes, cuando el menor presuntamente intentó robarle la motocicleta a un repartidor que trabajaba mediante una aplicación.



Después del supuesto robo, varios trabajadores de delivery comenzaron a perseguir al adolescente con el propósito de localizarlo. Según medios locales, durante la huida consiguió subir a un colectivo de pasajeros, pero los repartidores lograron alcanzarlo y hacer que descendiera.

En ese momento se habría producido un forcejeo y el menor volvió a escapar a pie. La persecución continuó hasta llegar al Acceso Este, donde el adolescente corrió hacia la calzada e intentó atravesar los carriles sin advertir el tránsito de los vehículos.

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Fue entonces cuando el Peugeot 408 lo embistió y provocó que cayera sobre el asfalto. La emergencia generada por el accidente hizo que personal del Servicio de Emergencias Coordinado se desplazara hasta el lugar para atenderlo.

Los médicos determinaron que el adolescente había sufrido politraumatismos graves, por lo que ordenaron su traslado urgente al Hospital Humberto Notti. El menor quedó internado en terapia intensiva y bajo vigilancia médica.

Según el último parte difundido por el centro asistencial, permanece estable y en observación. Además, las autoridades mantienen una consigna policial en el hospital mientras avanzan las actuaciones relacionadas con el presunto robo y las circunstancias en las que ocurrió el atropello.