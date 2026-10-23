Alcalde de Nueva York explica en video en español a los inmigrantes cómo actuar ante ICE

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó este viernes un video en redes sociales en el que, hablando en español, ofrece consejos sobre qué hacer ante la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y aseguró a los inmigrantes que residen en la ciudad que "no están solos".

"Si te encuentras con ICE, estos son tus derechos", arranca a decir Mamdani, quien procede a explicar que la agencia, la cual ha ganado notoriedad en el marco de la política migratoria del segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, no puede entrar en espacios privados sin una orden judicial.

Publicidad

Luego, detalló en el video qué aspecto debe tener el documento judicial y explicó que se puede pedir a los agentes "que pasen la orden por debajo de la puerta".

El alcalde neoyorquino recordó que sin una orden la persona puede decir a los efectivos "no les doy permiso para entrar" y mantener cerrada la puerta.



También explicó que si ICE lo para por la calle existe el derecho a quedarse callado y recomendó preguntar "Am I free to go/Me puedo ir" y abandonar el lugar con calma si la respuesta del agente es afirmativa.

Además de recomendar hablar siempre con un abogado antes de firmar cualquier documento o de tomar cualquier decisión sobre un expediente migratorio, Mamdani subrayó "no están solos" y explicó que hay dos líneas de ayuda telefónica municipales.

Publicidad

"Una última cosa, la Constitución te da el derecho a protestar y vamos a proteger ese derecho. Son tiempos de mucho miedo para muchas personas, pero como su alcalde, voy a luchar todos los días para proteger, apoyar y celebrar a nuestras comunidades", concluyó el político demócrata.

Desde su llegada a la alcaldía en enero, Mamdani se ha comprometido a defender las leyes de ciudad santuario de Nueva York, que limitan la colaboración de las autoridades municipales con el control migratorio federal, y a proteger a los inmigrantes frente a la política de deportaciones masivas de Trump.

If you encounter ICE, here's what every New Yorker should know. pic.twitter.com/hrjL8JPLyr — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 23, 2026