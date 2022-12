Autoridades venezolanas no permitirán ayuda humanitaria en manos de estadounidenses

Según las autoridades del estado Táchira, no tienen ninguna orden de evitar el paso de ayuda humanitaria desde Cúcuta hacia Venezuela.

Freddy Bernal, protector del estado Táchira y funcionario de la cúpula chavista, habló en BLU Radio sobre esta posición.

BLU Radio: ¿Hay alguna orden de impedir cualquier ingreso de esto que habla la oposición a través del puente internacional Simón Bolívar?

Freddy Bernal: "No, hasta ahora no. Hasta ahora no se ha emitido ninguna orden. Sencillamente la fuerza armada nacional bolivariana está desplegada en la frontera, en los puentes fronterizos porque hay una amenaza directa del imperio más grande de la tierra, que es Estados Unidos de Norteamérica, en complicidad fragante con el gobierno de Colombia", señaló Bernal.

BR: En caso de que un miembro de la oposición venezolana, que estuviera en Cúcuta, entrara a pie con la ayuda humanitaria, ¿qué sucedería con esta persona o cuál es la orden directa?

FB: “Yo me imagino que no pasaría nada. No sucede nada porque entre Colombia y Venezuela hay un flujo natural de 20.000 personas diarias”.

BR: ¿Cómo ven ustedes el pronunciamiento de Guaidó con el tema de recolectar ayudas en Cúcuta y pasarlas a Venezuela?

FB: "Ese diputado es un títere de la dictadura de Estados Unidos. Por lo tanto, las opiniones que el emita para nosotros son irrelevantes", recalcó.

BR: ¿No hay ninguna intención de bloquear el ingreso de esto?

FB: "No, nosotros no tenemos ninguna intención. Todo lo que sea beneficioso para el pueblo de Venezuela, bienvenido sea. Nosotros no nos oponemos a nada, ningún elemento de esa característica. Pero nosotros ya conocemos la historia de la ayuda humanitaria. En Siria, en Libia y en Irak, vemos en qué terminan esas ayudas humanitarias. Es muy clara y lo que han dicho algunos voceros apátridas, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, es que la ayuda humanitaria es un acto de provocación para tratar de iniciar un acto de guerra contra una república", manifestó.

Mientras tanto, en la frontera sigue la presencia y movilización de tanquetas del Ejército y de la Guardia en San Antonio del Táchira, muy cerca al puente internacional Simón Bolívar.



