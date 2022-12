Cinco desgarradoras historias que cuentan la magnitud de tragedia en Las Vegas

Al menos 59 personas murieron cuando un contador retirado abrió fuego desde su cuarto de hotel contra el público asistente a un festival de música country en la calle Strip de Las Vegas.



A continuación, la historia de algunas de las personas que murieron el tiroteo más letal de los últimos años de la historia moderna de Estados Unidos.



Natural de British Columbia, Canadá, McIldoon murió en los brazos de una extraña, la barman Heather Gooze, quien se quedó a su lado por horas luego de prometerle a su madre y novia en el celular que no lo dejaría solo.



"Me quedé pensando 'si fuera yo, ¿alguien se quedaría conmigo? ¿Se aseguraría que estuviera OK? ¿Contactaría a mi familia?' No me podía ir", dijo a la cadena ABC. McIldoon, un aprendiz de mecánico, fue uno de los tres canadienses que fallecieron en el tiroteo.



Roybal, de Corona, California, sirvió en Afghanistan y fue a Las Vegas con su madre, Debby Allen, para celebrar su cumpleaños 29, que estaba por venir, según el diario New York Daily News. El último post en Faceebok fue en respuesta a la pregunta: "¿qué se siente recibir un disparo?". "Es una pesadilla de la que no puedes escapar con ninguna droga, terapia, alcohol con tus compañeros veteranos de guerra", respondió.



Una sonriente Burditus, de Martinsburg, West Virginia, publicó en Twitter una selfie con su esposo, Tony, en el concierto horas antes de morir. "Me duele anunciar que perdí a mi esposa durante 32 años, madre de dos, que pronto se convertiría en abuela de cinco, esta noche en el tiroteo de Las Vegas. Denise murió en mis brazos. TE AMO BEBÉ", escribió Tony en Facebook.



Phippen, de Santa Clarita, California, era el dueño de una compañía de remodelación, según el diario Los Angeles Times, y fue al concierto con su hijo Travis. El periódico indicó que el muchacho, un técnico de medicina de emergencia, llevó a su padre al hospital donde murió. "Era mi mejor amigo", dijo el hijo devastado.



Barnette, de Riverside, California, trabajó en Disneylandia durante 11 años y estaba en Las Vegas celebrando el cumpleaños de un amigo. "Un acto sin sentido y horrible, terribles pérdidas para muchos. Estamos de luto por esta maravillosa integrante de la familia Disney: Carrie Barnette. Trágico," tuiteó el presidente de Disney, Robert Iger.



